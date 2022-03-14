銷售額升4倍！與不同業界合作推防疫產品！科研生活品牌創辦人：不能閉門造車！

有香港「手套女王」之稱的林曉盈（Juliana）於2020年瞄準防疫產品市場，開拓可持續時尚生活品牌。

可持續時尚生活品牌InnoTier創辦人林曉盈（Juliana）表示，非常着重應徵者對環保及可持續方面的看法，盼選擇適合的人才一起創建團隊。（受訪者提供圖片）

面對新一波疫情持續肆虐，她表示未有停下科研步伐：「基本上只要布料做到的，尤其於醫療方面，已透過不少渠道去測試及研發，幫助到前線人員。」

當中更邀請不同業界專家合作，並啟發新構思，解決科研人才需求。

Juliana早年從事手套製衣業，自疫情爆發初期已迅速夥拍團隊投入抗疫科研，創立可持續時尚生活品牌InnoTier，應對市場需求推出多款可重用口罩、UVC消毒衣物袋等。

不能閉門造車 要高水平抗疫

事隔兩年，新變種病毒Omicron相對於原本的新冠病毒，傳播力更為驚人，除了口罩外，市民還注重佩戴手套及穿上抗菌、防疫服飾等，減低感染風險。她透露，品牌在2021年銷售額是2020年的4倍，然而2022年首兩個月的銷售額，已差不多達到2021年一半的銷售額。

前線員工近日為進入旗艦店的客戶分流，保障環境可安心購物。（受訪者提供圖片）

隨著市場對各類防疫服飾需求增加，她坦言，團隊的科研人手需求亦隨之急增，惟往往要招聘合適的人才並不容易。她認為，面對持續變化的「新常態」，就要以有別於傳統思維的方案應對：「以往可能只會閉門式由自己人來製作，但現在不同，我們所推動的不只是單一個行業，而是跨行業需要、抗疫最高水平的新常態要求。」

加上該品牌又以可持續時尚作賣點，因此團隊便分別邀請不同業界的專家，以及有前瞻思維的人士合作。她指：「這些專家可成為我們的advisory board（顧問團），不斷啟發新構思。」未來亦會以業界聯乘為主。

在研發（R&D）方面，她指，於生活上的所有細節，基本上只要布料做到的，該團隊都能做，並且希望以新研發，幫助醫療前線人員。

研發獲測試認證 建口碑吸客

除了R&D，持續為產品作不同測試以獲取認證，對於品牌建立可信度而言，也十分重要。因此她提到，與不同品牌推出聯乘系列、與有共同理念的企業和機構合作，推廣至社會各界時，亦會非常着重獲取測試認證，以建立口碑，吸引回頭客。