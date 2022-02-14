IT巨無霸最新進展：Amazon雲計算發展存瓶頸？Google狂買地開發數據中心？

2022年初，美國的三大巨頭包括Amazon和Google相繼公布了去年四季度的財報，這幾家電子商務及社群網路巨擘，過去一年卻有不同命運。今天我們就來看看這兩家巨無霸的最新進展。

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Amazon

Amazon於今年2月5日發布了2021年四季度財報，其中雲計算業務實現收入177.8億美元，同比增速達到40%，淨利潤高達52.93億美元。有趣的是，除雲計算，Amazon四季度的收入為1,231億，但這部分收入只貢獻了90億的淨利潤。Amazon發布財報後一度升超18%，市值暴升超2,800億美元。

值得注意的是，從表面上看，本次Amazon的第四季度結果並不令人滿意，尤其是對那些擔心這個科技巨頭能否繼續維持高速增長的投資者來說。第四季度營收增長了9%，達到1,374億美元，略低於分析員預期。而對於一季度的收入增速預期則為3%-8%，低於分析師預期的11%。已經擁有27年歷史的Amazon，目前可能已經來到了一個新的、更加成熟的階段。

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最值得注意的是，Amazon在2018年以來首次提高了其Prime會員服務的價格，美國客戶的年度會員價格將上升17%至139美元。在關鍵的雲端業務領域，Amazon同樣展現了其價格的穩定性：AWS的營業利潤同比增長49%，高於其40%的收入增速。

美國銀行分析師同樣表示會繼續看好Amazon作為我們2022年的頂級FANG股票：第一季度將是其增長和年利潤率的低點，但趨勢將好轉。我們認為Amazon在電子商務領域的份額會走強，同時其會極大的從雲計算行業中收益。

在財報的電話會議中，有投資者問，Amazon雲計算的發展是否存在瓶頸？Amazon的CFO回答道，目前來看我們還沒有發現AWS的發展瓶頸，雖然在2020年疫情之初，公司減少了AWS的資金投入，但隨著社會開始恢復常態，愈來愈多的人開始意識到雲服務的優越性。並且公司還將進一步擴張AWS的服務範圍，從現在全球84個可用區，在近兩年內擴張到108個。

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Google

2月1日，Google公布了去年四季度的營業數據，其雲計算業務收入為55.41億美元，只有Amazon的三分之一左右。不過對比2019年，這一比值僅為四分之一，可以看出Google也正在快速縮小與雲計算一哥的實力差距。

不過Amazon的雲業務已經成為公司主要的利潤來源，而Google的雲業務還處於虧損期，四季度運營虧損達到了8.9億美元，虧損率上升到16%。背後原因還是由於大量的營銷支出。

其實這也是必要的，理論上，Google在雲計算上的硬實力絲毫不遜於Amazon，甚至在人工智能領域還優於Amazon，但Google給人留下的印象更像是一個不易接近的技術極客，有很多科技，但用戶不知道在哪兒用，怎麼用。所以，Google花費大量資金來培育用戶是必要的。

Google的野心已經不是美國Bay Area能滿足的了。

2022年1月中旬，New York Times一條消息洗版。Google斥資10億美元重金，買下了位於倫敦市中心的Central Saint Giles大樓。在此之前Google已經租賃了該棟樓40%的辦公空間，看來幾層樓已經跟不上Google的擴張速度了。與此同時，Google還表示，將對Central Saint Giles的辦公室花費數百萬英鎊進行翻新，以確保與目前正在建設中的King’s Cross開發項目中的辦公室一致。

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早在2013年初，Google就投資6.5億英鎊，買下了國王十字開發區一塊2.4英畝的地塊，預計完工時價值將超過10億英鎊。

國王十字Kings Cross，英國最著名的旅遊景點之一，該地區的地鐵站覆蓋了整整一半的倫敦地鐵資源。這裡房價和租金也是貴的要命，但對Google 來說都是小意思，畢竟在英國買樓，有第一次就有無數次，2020年，Google又在倫敦北部購買了一塊33英畝的土地，用於潛在的數據中心開發。在最新的計劃報道中，Google表示在英國已擁有6,400名員工，未來計劃將員工人數增加至1萬人。

整體來看，Google、Amazon都擁有相對鮮明的特點，但不可否認的是，它們都在雲計算領域擁有統治級的綜合實力，也正因為此，我們將看到這些IT巨無霸們繼續在各行各業攻城略地，它們的成長還未結束。