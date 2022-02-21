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21/02/2022

Netflix野心勃勃！一齣《華燈初上》透露全球化戰略！偏偏無意開拓香港市場？

#數碼營銷 #Netflix #華燈初上 #劇集 #影視產業 #影音串流平台 #影視作品
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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　　Netflix推出旗艦懸疑影集《華燈初上》掀起討論狂潮，成功締造台劇類型的嶄新高度，第一、二部不僅在台灣Netflix累計蟬聯35天Top 10榜首，在香港、新加坡、越南、馬來西亞、希臘、土耳其都進榜告捷，隨著第三部上線，將有英語、巴西葡萄牙語、西班牙語、泰語，四種語言配音選項，將華語內容推向國際。

 

 （圖片由作者提供）

 

　　近年來國際影音串流平台的崛起，為影視產業帶來新的改變。荷里活認為上游產業愈來越愈好，買好劇上架，大型企業例如Disney+、HBO、Apple TV都紛紛布局。

 

　　Netflix在2018年投入日本、台灣及韓國市場，韓劇的表現特別好，所以全部投資去買韓劇，但成本也愈來愈高，後轉往台灣。亞洲影視產業因國際平台資金進駐發生質變，錢來了，拍片計畫源源不絕，製作需求增加，產業進入荷里活工業化時代。

 

　　隨著這次的全球疫情爆發、中國市場的轉變，亞洲劇迎來了新機會。加之在中國近幾波「德藝雙馨」、「共同富裕」口號下對藝人及內容的加大監管，同時禁止Netflix等國際平台進入中國市場脈絡下，國際資金和人停駐在日本、韓國、台灣，在多元自由的創作環境下，成了國際平台採購的重要市場。

 

（圖片由作者提供）

 

　　同一時刻，國際電影市場也因為疫情爆發，國際封城、禁入戲院，荷里活損失慘重紛紛停拍鉅片，或者成品改在國際串流平台上架。

 

　　Netflix的亞洲戰略是野心勃勃的，同時也是思慮純熟，實際上都是其全球化戰略中的一環。

 

　　十年前Netflix就已經開始實施自己的全球化戰略，但它並沒有一下子撒開網來，而是選擇了從與美國本土市場最為接近且相似的加拿大開始，步步為營，繼而進入到拉美市場、歐洲市場以及大洋洲。而亞洲是除非洲之外，Netflix在海外布局的最後一個區域。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　目前Netflix在亞洲的主要市場包括日本、韓國、印度、台灣，同時與菲律賓、馬來西亞市場的合作也在加緊。Netflix在日本、新加坡、台灣、印度和韓國都設有辦公室。以上市場實際上也是亞洲影視娛樂產業的主要區域市場。

 

　　作為Netflix進入亞洲市場的前哨戰，2015年9月1日日本迎來Netflix的正式上線。同時日本也是目前Netflix在亞洲推出原創作品最多的國家，其中動畫作品最多。

 

　　基於日本本土的二次元文化深厚，Netflix進駐日本先是通過大量購買動畫版權如經典作品《死亡筆記本》《鋼之煉金術師》和一些熱門新番，之後開始參與動畫作品的投資製作。2020年Netflix還宣布獲得了吉卜力工作室的21部電影的全球播放權（除美國、加拿大和日本外），包括《神隱少女》、《幽靈公主》、《魔女宅急便》、《龍貓》等經典影片都將登陸Netflix平台。

 

　　在大力進行動畫作品推進的同時，劇集和綜藝也同步進行。如最先推出的劇集是聯合富士電視台拍攝的《內衣白領風雲》，不到一年後《火花》於Netflix上線，而《火花》也憑借不俗的口碑成為當年令人矚目的日劇。而去年引爆市場的《全裸導演》無疑又成為Netflix旗下的一員虎將。

 

　　韓國可以算作Netflix落腳亞洲的第二站，最初Netflix與韓國本土電視台合作，通過投資、收購等方式進行版權合作。不過韓國劇集的播放方式也類似於傳統美劇，即周播方式，但Netflix打開始做原創劇集以來就推崇一次性放出，因而最初Netflix與韓國電視台的合作中也不得不「遵照」本土的播放方式。

 

（圖片由作者提供）

 

　　但在Netflix主導的原創劇集《王國》（第一季）上線時，則是一次性放出全6集，由此可以看到，Netflix已經逐漸將韓國市場的主導權拿過來了。從目前的市場格局來看，Netflix在韓國的原創內容主要以劇集為主，電影和綜藝業務同步進行。

 

　　仔細看來會發現，Netflix在每個國家的發展布局都不盡相同。以目前著力發展的印度市場為例，Netflix提供的服務一直是以英語為主，但印度英語普及率並不高、且本土影視作品受眾基數大，所以Netflix在印度市場投放作品的同時，還為旗下作品重新進行印地語的配音，以滿足當地更多觀眾的觀看需求。

 

　　但大家有沒有留意，偏偏少了香港。

 

 

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