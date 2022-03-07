俄烏戰爭｜逾千萬加密貨幣捐款湧入烏克蘭！比特幣成最大得益者？將影響全球貨幣政策？

如今俄烏衝突爆發下，情勢一夕改變。Web3.0時代來臨，網路與科技新創將迎來新一波革命。烏克蘭政府、非政府組織和志願者團體通過在網上宣傳他們的比特幣錢包地址來籌集資金。

到目前為止，至少有1,570萬美元，5,000多次通過匿名捐贈比特幣、以太坊和 USDT給烏克蘭的戰爭，捐款的中位數是95美元。

俄烏局勢的升溫，始於去年11月10日，在這100多天內，其金融政策也在不斷發生變化。烏克蘭的法定貨幣格里夫納持續貶值，CBDC（央行數字貨幣）的推行也因國力受限遭遇挫折，在多重因素的疊加下，本月烏克蘭正式承認了比特幣合法。

（圖片由作者提供）

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戰爭風暴眼中，烏克蘭的貨幣大幅貶值，一年來，烏克蘭法定貨幣格里夫納兌美元已經累計下跌超4%。烏克蘭財政部長表示，為了保持匯率穩定，央行已經動用了15億美元外匯儲備。然而，這也只能勉強止跌。

烏克蘭三個多月來的貨幣貶值，未得到有效控制，使得大量資金也隨之外逃。消息稱，目前烏克蘭國內已有200億美元外流。

除了投資業務全部停止外，烏克蘭的股市、債券、保險業務業都幾乎停擺，金融業一片蕭條。

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目前，烏克蘭已經是加密貨幣使用排名前五的國家，烏克蘭在全球的加密貨幣交易數量和價值上，排名第四，僅次於越南、印度和巴基斯坦。實際上，加密貨幣正在代替格里夫納，每天處理的加密貨幣交易數量超過其法定貨幣格里夫納。

與此同時，烏克蘭已經擁有大量渴望進軍區塊鏈技術的開發人員人才庫，荷蘭IT公司Daxx將烏克蘭列為2021年IT外包吸引力的第一名，以及世界上招聘程序員的最佳地點。

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然而，比特幣的合法，對於烏克蘭的局勢是否有穩定作用，目前還不可知。有業內人士稱：比特幣的合法，會讓烏克蘭的富豪更便捷地將資金流出海外，也已經給烏克蘭的監管機構帶來困擾，當地執法部門經常指責加密礦工逃稅、盜電甚至經營虛構公司。

近年來被反復擺放在全球各國央行的辦公桌上。即未來，這個國家是否會採用比特幣或者CBDC。

目前，一個現象是：許多瀕臨戰爭或經濟脆弱的國家，比如烏克蘭、以色列、土耳其等都親睞比特幣作為國家貨幣的一種，甚至與俄羅斯、烏克蘭都接壤的白俄羅斯，其總統更是鼓勵國有企業的工人開採加密貨幣。

而各個大國，比如俄羅斯等希望擺脫美國金融霸權的國家都對CBDC有著特別的偏好，並引起了美聯儲對CBDC更多的行動。

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而俄烏對峙，兩國的貨幣政策也發生了巨大變化。任何有效的制裁計畫，真正關鍵是全球金融體系，金融體系可追蹤資金流向。

烏克蘭已經宣布承認比特幣的合法，而俄羅斯則仍處於一種搖擺不定的狀態。此外，俄羅斯政府正在開發自己的中央銀行數位貨幣，就是希望擺脫美元控制，與其他國家交易。

俄羅斯財政部認為應該支持加密貨幣，俄羅斯前財政部長更是直言：「禁止比特幣就像禁止互聯網一樣。」而俄羅斯央行則是加密貨幣的堅定反對者，俄羅斯央行行長表示：「加密貨幣市場的發展對金融穩定構成了相當大的威脅。」

和比特幣「完全去中心化」不一樣的是，CBDC可以由政府主導，不僅在支付體驗上更加便捷，而且可以更好地查詢資金的來源，有利於對洗錢和貪污行為進行溯源。而支持加密貨幣的人則認為，作為一種不受任何國家控制和保護每一個人隱私的貨幣形態，它會受到愈來愈多國家和個體的認可與支持。

而此次俄烏衝突，兩國對兩種不同數字貨幣形式的選擇，也將深刻影響未來國家的經濟和命運。