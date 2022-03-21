俄烏戰爭是美軍的AI試驗場？「世一」俄羅斯網軍攻烏不成，反變「沉睡的木馬」？

如果20世紀是一本歷史書，有100頁，那麼21世紀至今已經有1,000頁，整個國際秩序正在重寫。俄羅斯在今次烏克蘭戰事中犯了最大的錯誤，就是輸在科技上。

拜登競選總統時就不斷強調，21世紀的數碼經濟規則應該由美國來定，民主開放，連基礎建設都不應由任何極權專制定規則。以前我們看到甚麼認知作戰、AI戰、科技戰，今次俄烏戰爭就作出了一個完美的示範，俄羅斯和美國至少相距10-15年。

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過去20年，俄羅斯的網軍在全世界的網絡科技上佔第一，他們的黑客入侵全球，在每一個國家的選舉都有參與，包括美國的選舉、日本的選舉、台灣的選舉都有他們的介入，所以拜登曾經說過，他想要我落選，是要付出代價的。

他們早幾年已經有一套完整的網絡攻擊，從遠端的攻擊，從木馬程式的投放，用國家科技的力量加上網軍、黑客，早在幾年前已經在所有烏克蘭的重要設備，包括政府單位、水廠、發電廠、核電廠種下很多木馬，這些叫「沉睡的木馬」。

他們這次發動總攻擊時，突然之間這些「沉睡的木馬」喚不醒，因為被Microsoft全部剷走了。

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俄軍以為一發動總攻擊的時候，所有的電廠、水廠、通訊全部癱瘓，那麼就可以用15天取下首都，結果，所有沉睡的木馬變成了死亡的木馬，這個是第一個天大的錯誤。

第二個錯誤就是部隊用的手機，俄羅斯的手機去到烏克蘭境內之後通通不能用，全部被封鎖掉，被封鎖之後有甚麼事發生呢？

英國《金融時報》看到一個怪現象，就是俄羅斯的士兵跑去搶烏克蘭老百姓的手機，知道為甚麼嗎？因為他本身也要有任務，要對當地進行一些指揮動作，指示黑客開工，結果他手機不能用，無法指揮，也沒有可能發布假新聞、假消息，也沒有辦法啟動該要啟動的程式。

沒有俄羅斯的手機，只能用烏克蘭手機，駁通之後，用烏克蘭手機發出的指揮動作，裏面的訊息全部送到美軍總部，而美軍早已布下天羅地網，所以他第二部分所謂黑客的攻擊全部失敗。

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在這次作戰之中，80%是非戰爭的行為，只有20%是真槍實彈，作為網絡戰爭其中一個很重要的就是假消息，結果所有的消息不能夠發布，在信息戰之中又是一個全面失敗。

烏克蘭背後是一股神秘的力量，贏輸背後是整個系統的問題，是比AI更複雜的系統性演算。這麼大的國土面積，數百個作戰點、駁火點，包括部隊的調動，還有前線作戰、後面的支援、運輸補給，還有多少個整合點、協同作戰，這麼複雜的系統需要運作，今天才訓練嗎？當然不是。

烏克蘭有這個能力演算嗎？沒有。

甚麼電腦才能夠演算出來，全世界只有一個國家能夠做到，美軍的超級電腦。

去年，前Google CEO Eric Schmidt聯同矽谷過百間公司撰寫了一份七百多頁嘅AI報告給予國防部，原本的預算只有15億美元投放在AI，憑着這份重磅報告，軍費加到80億。今次俄羅斯就成為了美軍的AI試驗場。

所以，兩大國家在對決是輸在科技上、系統上，而不是輸在單一事件。

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