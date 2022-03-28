大缺工元年來了！年輕人寧願做外賣仔都不肯「朝9晚6」？企業能用高薪挽回人才嗎？

心理學家弗洛伊德Sigmund Freud有句名言，人生最重要的兩件事就是「愛」和「工作」。如今人們對「工作」這件事的初心與動力，正在重新解構。

歐美國家目前正面對自1980以來面臨一個大缺工潮，這不是一個單一產業的現象，疫情之下，退出職場的人數比進入職場的人數更多，兩者出現黃金交叉，一些國家前途似「咁」的行業，例如：批發、零售、餐飲、酒店、醫護、製造業等等的產值及工作量卻又紛紛創下新高，顯然了需求持續上升，可用的勞動人口開始衰退，供求失衡。

（圖片由作者提供）

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英國人力資源公司Pivotal London指出，英國現下正面臨1980年代以來最嚴重的缺工潮，平均每個職缺只有3個人應徵，早就已經不是「人求事」，而是「事求人」的局面。在英國，請一個司機最起碼7,000英鎊，老麥，亞馬遜這些，時薪幾百都找不到人。相較之下，工作制度更為彈性的公司，就愈能吸引並留住人才。

對企業而言，是比數碼轉型更迫切，比貿易戰更具影響力；對個人而言，是20年來最好的時機。

人，都跑到哪裏去呢？

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美國職場平台Glassdoor最新公布的《2022工作趨勢報告》預測至少10年，缺人的情況才有可能舒緩，撰寫該份報告的分析員指出，勞動力短缺與僱主難以徵才、留才，是兩個完全不同的概念，他認為目前的情況是僱主將繼續難以招聘及留住人才，這又為甚麼呢？

大部分年輕人發現，一直以來所謂的好工作，對現代人的價值愈來愈低，尤其是這場疫情，給了大家更多反思。

美國的組織心理學家紛紛指出，當人類天天接觸死亡或疾病時，往往受到極大刺激，進而開始思索一些存在主義式的問題，例如，我的人生目標是甚麼？我幸福嗎？我快樂嗎，我的下一代又如何？這份工作是我一生的終結嗎？

年輕人傾向自己向自己做老闆，而且在歐美反工作潮的最新論述之中，大家使用「偉大的實現」Great Realization這個詞語來代替「離職」。

很多人離職的原因很簡單，不想坐寫字樓，過着每天重複把事情做完，也得在辦公室坐滿八個小時的生活，其實很多公司都改為一周上班三日即可，但很多人仍然決定離職，而且選擇Slash斜槓的生活，同時從事幾份工作，工作的時間甚至比上班族更長，工作與生活完全沒有分界，但不少人甘之若飴，更多人更傾向建立自己的品牌，而不是為公司要努力工作。

這些反思成為重大轉折的契機，更是不少人改變職業，甚至移民的原因。

傳統上一些所謂勞動行業，辛苦、危險、工時長，愈難愈找到人才，反而一些散工、零工，例如Foodpanda、Uber、YouTuber、Fiverr平台崛起，令到打工仔更有彈性，自主性高。

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這類零工經濟爆發，打工仔有更多的籌碼去談判加薪或者升職，因為平均每一個人就有兩三份工作等着你做。

當全球缺工潮成為現實，在這個時間點無論是企業、打工仔，或者初進職場的年輕人，每一個角色都能夠重組，並藉此崛起，加速加薪或者找到理想的工作方式。

打一世工，你不一定會快樂，年青人應該勇於追尋自己的夢想，做自己喜歡的事，不管過程如何坎坷，停留在原地，絕對是最大的錯誤。

因此，多數專家與商業媒體認為，2022年是企業應該更重視「人味」的一年（Year of humanity）。只有健康的企業文化，才能吸引員工求職，而且來了就不會貿然離職。

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