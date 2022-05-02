世界混亂，哪有閒錢煲劇！Netflix訂閱用戶錄負增長！Apple TV+靠奧斯卡成為新一代串流媒體平台領軍者？

全球疫情持續下，串流媒體平台正在創造歷史。

在今年獲奧斯卡提名最佳影片的10部電影中，有一半來自串流媒體平台，或是實現了在線下影院和線上平台的同時首映。

隨著《Coda》成為首部獲得奧斯卡最佳影片的串流媒體電影，此類媒體影片終於登堂入室，獲得了主流認可。

該片由蘋果旗下成立不到三年的流媒體平台Apple TV+出品，最終擊敗包括全球最大媒體平台Netflix在內的眾多競爭者。

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席捲全球的疫情，某種程度上改變了這樣的情況。

疫情導致的線下票房慘淡，大批影院關閉，直接推動了電影向線上轉型，串流媒體平台迎來了高速發展期。

美國電影協會發布的主題報告顯示，2021年全球票房收入從2020年的118億美元增長到213億美元，年增長率達80.5%。儘管如此，2021年票房收入也僅為疫情前2019年423億美元收入的一半左右。即使是全球院線龍頭AMC，也一度徘徊於破產邊緣，在過去兩年的累計虧損達到了60億美元。

疫情之下，線下影院受到強烈衝擊，與之對應的，是全球各大媒體平台的加碼投入和高速成長。這其中，不僅有迪士尼、華納兄弟等傳統荷里活影業巨頭的身影，也有亞馬遜、蘋果等科技公司來趁熱鬧，共同撼動Netflix的江湖地位。

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在過去的十年，Netflix一直是串流媒體領域的領頭羊。但是，隨著傳統平台入局，新平台崛起，這些競爭對手不僅在新的項目上與Netflix競爭，還收回了許多曾經在Netflix上運行的內容。

Netflix最新財報也再一次令人大跌眼鏡，全球淨付費用戶減少了20萬，是11年來首次淨訂戶不增反降，而公司原本預期會新增250萬、市場原本預期新增273萬。由於表現令人失望，Netflix暴跌超35%，股價下逼200美元，創2018年12月底以來的逾三年最低。

更引人注意的是，Netflix一季度付費訂閱用戶淨減少20 萬，這也是自 2011 年以來首次訂閱用戶負增長。看來疫情結束後，從投資人到散戶，對於Netflix的前途都不看好。

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Netflix增長放緩下，2019年11月才入局的蘋果，能藉勢奧斯卡，成為新一代流媒體平台的領軍者嗎？

去年第四財季，包括Apple TV+訂閱費收入在內的蘋果公司服務業務收入增長約24%，至195億美元。 2021財年Apple TV+的收入同比幾乎增長了一倍，估計已增至22億美元。

即使如此，Apple TV+與真正的主流之間仍有相當大的差距。從市場份額方面看，截至今年2月，Apple TV+在美國市場僅佔約5%的市場份額，遠低於Disney+的13%、亞馬遜Prime Video的19%，或是Netflix的25%。

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從付費用戶規模來看，Netflix的全球用戶數已超2億，Disney+用戶數超過1億。雖然蘋果沒有披露Apple TV+的用戶數量，其在全球擁有4,000萬個賬戶和2,000萬付費用戶，和Netflix和Disney+尚不在同一個層級。

但是，美國正面臨40多年以來最高的通脹水準，食品、能源價格高企，隨著美聯儲加速收水，勢必進一步影響普通消費者的購買力。

經濟增長乏力、通脹上升、俄烏衝突等地緣政治事件，以及新冠疫情的持續。錢要省著花，連飯都快吃不起了，怎麼還有閒錢去買視頻會員呢？

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