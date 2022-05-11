哈佛學子輟學籌130萬美元搞交易所！連Mark Cuban都撐！DAO能否取代傳統股權公司成主流？

4月25日《Forbes》報道兩位哈佛學子Emmet Halm和Lucas Chu輟學，搞了一個Web3的交易所DAOHQ，迅速拿到全球知名私募基金，Stealth Capital, GSR, Andres Bilbao（co-founder of Rappi），甚至Mark Cuban的錢，包括大家熟悉的香港數字交易所AAX的CEO雷公Thor Chan。

大家都知道Mark Cuban擁有NBA達拉斯小牛隊，他的《Shark Tank》節目公司讓他的身價高達45億美元，他持續投資在小型企業和幫助年輕人創業，並幫助弱勢兒童、婦女與戰後受難者。他對於加密貨幣的投資，讓他在X世代和千禧世代中大受歡迎。

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而這位主人翁年青人Lucas，就是敝公司原始股東Christina的公子，幾年前的文章已經提及他。Lucas是天才，考入高尚學府哈佛大學，在創建DAOHQ之前已經創建一家擁有十多家子機構的非盈利組織Erevna，致力於幫助全球學子與科學政策研究機構建立聯繫和獲得參與機會。

明知時不我待，索性創業，迅速Raise到USD 1.3M，說不定會創造另外一間千億企業出來。

Harvard 自1636年建校至今，一共培養出了8位美國總統和160位諾貝爾獎得主。近代的哈佛名人更有微軟的創始人Bill Gates和Facebook的創始人Mark Zuckerberg，二人均是輟學生。

Lucas是喜歡在哈佛學習的，很愛很尊重哈佛。他退學是經過再三思考，拿出了很大的勇氣，做出人生很勇敢的決定，犧牲哈佛大學的機會成本，選擇創業是艱難的決定。

在古代，儒家提出大同社會的協作方式，即人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，是謂大同。而在近代，人類走出了兩條人與社會、人與組織高效協作之路，其一是資源集中在少數資本家的公司形式、其二是由集體平均分配資源的共有形式。

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甚麼是DAO?

原文是Decentralized Autonomous Organization，即分布式自治組織，即是無大台。

DAO 特質由智能合約所規範，套用於傳統機構，這個智能合約就是公司章程，在區塊鏈的世界中，DAO 就是由智能合約所規範；第二個特質是，DAO 的財務是建基於虛擬貨幣。

DAO執行任務就是聚集在某個「大目標」下的一些人對不同的「小目標」進行集體決策，並讓決策對應的行動在鏈上自動執行。

DAO因何而生？

DAO解決了三個問題，第一是公平性，在傳統企業組織中，在時間、準確性上有人為操作和調整空間，企業管理者是強勢方，而DAO保證公平的權力下放，讓所有人意見可以表現在治理中，讓通過的提案被準確地執行；

第二是透明，在傳統企業中，其治理規則可以被少數掌權者調整，而DAO保證了治理規則透明無法篡改，保證治理及資源信息可見且有時效性；

第三是高效性，為利益訴求不同的各參與方提供去信任、無地域限制的高效協同基礎。

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很多老人到現在還很排斥加密貨幣，更不用說DAO、Web3、NFT了，理由是不鼓勵。

這就很有問題，你不能對某種投資標的有先入為主的敵意，否則就容易看不清真相和本質。

從歷史來看，曾經被不鼓勵過的東西，後來被證明是好東西的並不少，這不應該是逃避理解新事物的藉口。

錢和人才都會自己長腳，跑去最有效率和財富效應最強的地方。尤其是經歷了經濟衰退期，為救市而新增的大量法幣不管是實體投放還是信貸擴張，一年加七次息都會湧入這些地方，因為錢的天然任務是尋找回報率。

新錢池錢多人少，隨便一抓就是一把，老錢池錢少人多，辛苦到死也無用。

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