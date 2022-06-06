Gucci部分商店接受加密貨幣！買虛擬土地！潮玩NFT！將來買不起Gucci？奢侈品圈正全面抽注Web3？

據 Vogue Business 報道，義大利高端奢侈時裝品牌 Gucci 將於 5 月底開始在美國的一些商店接受加密貨幣，作為其 Web3 努力的一部分。這家時裝公司還計劃在今年夏天晚些時候將試點擴展到其在北美的所有商店。

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美國將接受加密貨幣的 Gucci 如下：

紐約Wooster Street。

洛杉磯的Rodeo Drive。

邁阿密Design District。

亞特蘭大的Phipps Square。

拉斯維加斯Aria Casino and Resort。

付款將通過 Gucci 將通過電子郵件發送給客戶的鏈接進行。該鏈接會將客戶引導至允許他們執行付款的二維碼。總體來說，Gucci 將支持超過 10 種加密的支付，包括比特幣（EXANTE：比特幣）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）、狗狗幣（DOGE）以及五種穩定幣。

Gucci 總裁兼首席執行官 Marco Bizzarri 表示：現在我們能夠將加密貨幣集成到我們的支付系統中，對於那些希望為他們提供這種選擇的客戶來說，這是一種自然的演變。

今年 2 月，Gucci在 The Sandbox項目的虛擬世界中購買了一塊虛擬土地。憑藉這塊土地，時尚品牌希望在名為「Gucci Vault」的體驗空間內為其客戶創造一種互動交易所體驗。

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早些時候，Gucci也與Superplastic合作推出了SuperGucci系列NFT，並將這稱為「邁入Web3的第一步」，就是一整個時尚先驅的大動作。

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Gucci 的首批NFT作品，以Superplastic最受歡迎的兩個虛擬人物Janky和Guggimon為靈感創作，結合了Gucci家經典的圖案與設計。

緊接著，Gucci又宣布與NFT項目10KTF，合作推出10KTF Gucci Grail。內部以Gucci創意總監 Alessandro Michele 設計的時裝為藍本，為11個NFT系列的PFP頭像，穿上世界知名手工藝人 Wagmi-san 創造的限定服飾。看起來確實有點吸引。

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而就在上個月，潮牌Off-White就已經在其倫敦、巴黎和米蘭的旗艦店，接受了加密貨幣支付。

而Off-White的背後是整個LVMH商業帝國，形容奢侈品圈正在全面押注Web3也不過分。

介紹一下：Web 3.0，主要是通過區塊鍊等技術手段，實現去中心化的網絡形態，實現模擬真實世界感受、打破虛擬、現實邊界的互聯網。

就好像 Web2.0 在 Web1.0 的基礎上，開拓了新的數字化場景一樣，Web3.0 會繼續在前面兩者的基礎上，拓寬數字世界的邊界。三者之間並不是互相取代的關係。

Web3 是一個自由的世界，誰都有權利參與。因此，我不覺得歐洲時尚品牌集團以致 Fortune 500強有甚麼優勢。 Facebook 在數字貨幣 Libra 項目上的失敗，就是一個例子。

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