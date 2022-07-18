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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

18/07/2022

怎樣為之「贏」？如何贏到盡？把權力讓出去！時刻保持戰鬥格，只會塑造一生的敵人！職場、商場都管用！

#數碼營銷 #競爭 #管理 #決策 #職場 #權力 #供應鏈 #分權
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　一場疫情，全球供應鏈大亂，我們在疫情間的營收卻屢創新高，分公司及合資公司愈開愈多，由非洲、中東、印度，最近殺到以色列。

 

　　怎麼做？關鍵是把權力讓出去。

 

（圖片由作者提供）



　　我經常用一個有趣的比例，就是英國的Elizabeth Line女王線和大陸的高鐵。這條女王線延遲了10多年，超支了過百億。

 

　　火車只有車頭有動力，一個車頭拉著各節車廂跑，但高鐵是每節車廂子都有動力，全部輪子動起來跑，所以要把公司運轉變高鐵，而不是火車，跑的速度就比別人快。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　當許多企業領導把權力拿在手中，絕不放權，緊抓決策權，我們的做法是，讓聽得見前線炮火聲的人決定。商場講成敗，從各方面證明，讓人贏、不代表自己輸。

 

　　在古代，一個君主的父母是開疆闢土的大英帝國國王，有50%的機率，你長大後被殺頭，有25%的機率你會殺了父母，兄弟相殘，另外25%的機率，你會一生詐傻扮懵，忍辱偷生。

 

　　現代商業社會鬥爭不見血，但你仍可看到層出不窮的父子鬥、母女鬥，兄弟爭產，子女奪權公司分成改革派、守舊派。

 

　　當今社會的顯學，都在教人如何贏到盡，一定要當人生勝利組。

 

（圖片由作者提供）

 

　　潮州人教仔，小時候，別人打你一下、你一定要還手，今日打輸了，明天休息一天再打過，一定要打贏為止。兩人總要打到最後那一招才算贏；長大以後，吵架也要講到最後那一句才是勝利。

 

　　但，人們很少思考贏的代價。為了贏，在職場上時時刻刻散發著戰鬥格，你死我活，刀光劍影，可是，為了一刻的勝利，塑造一生的敵人，這值得嗎，這個就是目前香港一路沉淪的背後原因。

 

　　輸與贏，是自己定義的。人們時常低估利他的價值。輔佐他人有功，你會創造一種信用或一種品牌：他人，因為你的存在而變得更好。這會吸引到更多人才在你的身邊，他們也很有可能在未來成就你。

 

　　逞口舌之快，後果是夫妻紛爭；相反的，嘴上留人餘地，換得一家和樂，豈不是一場雙贏？但商場講成敗，組織論績效，你能不能提出一個實際上，你讓人贏的案例？

 

　　前人的經驗讓我知道，若我把接班的「贏」定義在掌握權力，一路上勢必跌跌撞撞，鬧得滿城風雨。

 

（圖片由作者提供）

 

　　很多時候，我們事事與人競爭，努力證明自己比別人優秀，想贏在起跑線，當人生勝利組，卻很少思考，有沒有除了爭勝負以外的可能性？

 

　　讓別人贏，讓拍檔贏，讓投資者贏，讓合作夥伴贏，不是要與世無爭，而是要隨時定義，適時修訂，到底甚麼是真正的贏。但若把「贏」，定義成讓公司贏，從公司的角度切入，以共治取代接班，結果就不一樣了。

 

　　別人的公司在這段時間是瘋狂炒人，我們卻不斷增聘人手，例如一位高級管理層的評估機制，並非為公司賺多少錢、創造多少利潤，而是培育出幾位主管。

 

　　危機當前，充分授權，更加快決策速度，讓我們挺過一次又一次疫情考驗。這也讓第一線員工建立當責意識，不是等待主管下命令，因為要打贏這場仗，不能只是一個人的成功，而是要一群人的成功。

 

　　唯有真心利他，才能真正利己。

 

　　所以關鍵在於，你對於「贏」的定義不一樣？

 

　　最後，借此專欄賣下招聘廣告，工作地點全部在倫敦，希望編輯大人高抬貴手。

 

Finance Operations Analyst - https://bit.ly/3NPu9xL

Financial Controller - https://bit.ly/3NSM3jy

Digital Marketing Executive - https://bit.ly/3P8Paoy

 

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