聯乘英國博物館設珠寶概念店！加入科技元素與3D名畫「對話」！周生生「搣甩老土」 拓客源

本港第5波疫情持續，打擊各行各業。有本地連鎖珠寶品牌在疫下尋找新商機，與英國知名博物館聯乘設立珠寶概念店，同時加入藝術及科技元素，吸年輕客。面對招聘困難，亦使出兩招應對。

周生生港澳台區區域總經理李敏姬指，公司一直需要經理級的人才，因他們就像「大舵手」，店舖的經營策略大多由他們策劃，所以公司需要一些具有新思維、勇於表達等特質的人才加入。（受訪者提供圖片）

周生生港澳台區區域總經理李敏姬表示，疫情對零售業造成沉重打擊，但公司重視與員工的長遠關係，所以未曾作出裁員等措施。她續指，在第5波疫情發生前一直有進行招聘，但疫情爆發後，不少分店需要停業或縮短營業時間，變相令人手暫時足夠，估計在疫情過後會繼續招聘人才。

聯乘英博物館 設珠寶概念店

零售業一直面對如何吸引年輕人入行的難題，李敏姬指，業界本身需推動數碼轉型、O2O（綫上到綫下）轉型，因此需要人才加入。為應對情況，公司設有零售見習行政人員計劃（Retail Management Trainee），招請大專或大學畢業生、有一兩年工作經驗的人，培訓成經理級的管理人員，另外亦會挑選有經驗的銷售人員擔任管理崗位。李敏姬指，公司一直需要經理級的人才，因他們就像「大舵手」，店舖的經營策略大多由他們策劃，所以需要一些具有新思維、勇於表達等特質的人才加入。

政府預計於4月推出新一輪消費券，如果疫情受控，社交距離可放寬，李預料公司生意額能至少上升3成。她指，雖然去年派發消費券的時間非傳統消費旺季，但該段期間為消費高位，甚至媲美聖誕節銷情。她期望今年推出消費券推出時可以配合疫情緩和的時間，令行業受惠。

疫情改變顧客購物模式，而品牌也要以新方法吸引消費者。李敏姬表示，顧客的購物模式已經不只著重「一買一賣」，還著重購物體驗、玩樂元素等；加上年輕人對傳統珠寶店有固定印象，令其難以與他們接觸，因此品牌透過設立博物館式珠寶店，革新年輕人對珠寶的印象。

周生生早前與英國倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）合作，於香港開設全球首間珠寶概念店，加入藝術文化與數碼元素，打破傳統珠寶銷售模式。（受訪者提供圖片）

周生生早前與英國倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，V&A博物館）合作，於香港開設全球首間珠寶概念店。李表示，有別於傳統的珠寶店，其是將新世代藝術和經典珠寶店結合，並加入藝術文化與數碼元素，打破傳統珠寶銷售模式。

3D呈現名畫 主角與客對話

她續指，店內兩大「打卡位」應用多項數碼科技，其中《活•藝術體驗》長廊，展示了由V&A博物館團隊挑選的4幅古典名畫，這些畫作應用了裸眼立體電視、動態偵測技術及智能手機互動程式，只要使用智能手機就可以讓名畫以3D立體方式呈現，畫作中的主角亦會與顧客對話。

此外，店內的「維多利亞」雕像採用3D光雕投影技術，結合影像與聲音，分享其身上所佩戴的珠寶、服飾，增加顧客的購物體驗。

以往珠寶店只售首飾、金器等，難以接觸年輕客群。概念店也將博物館內售賣紀念品的地方引入店內，開設V&A紀念品店。李敏姬認為，概念店不止是珠寶的購物體驗，客人亦可只購買紀念品，所以品牌搜羅不少由V&A博物館出版的書籍及獨家產品，如印花帆布袋、香薰套裝等。