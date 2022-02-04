用「牛頓力學」拆解數碼轉型！企業有惰性？轉型速度取決於外力大小！

在社會運動和疫情蹂躪之下，香港面臨類近戰爭級別的衝擊，社會已陷入停擺，不少企業需要求變，商業和數碼轉型（Digital Transformation）是其中一個會閃過企業家腦海的詞彙。牛頓力學有三大定律，用來解釋數碼轉型或商業轉型也非常合適。

第一定律是慣性定律，在沒有外力干擾的擾的情況下，動者會常動，企業也是一樣，也喜歡停留在舒適圈，成功的產品或商業模式不是在逼不得已的情況下也不會作出改變，這就是企業的惰性。

第二定律牛頓用方程式F=ma，F是外力、m是企業的大少，而a是轉型的速度，越大的企業需要相對較大的外力才會作出改變，正如大船轉方向比小船困難得多，今天社會運動和疫情便是外力，而今次這次強大的外力足以令所有企業便尋求改變並希望作轉型。本土航空公司長期處於壟斷地位，不愁生意只是多賺和少賺問題，在航空業面臨生死存亡的今天，不得不作出重大手術。

第三定律是作用和反作用Action and Reaction，有多大推動力便有多大阻力，因為既得利益者會在不同範疇出現，如技術、架構、財務和市場上，從事的人在舒適圈中作出改變不是易事，是阻力的來源。

數碼轉型的步速非常快，須要不時作出修訂，產品、市場和盈利模式轉變得非常快，數碼產品周期短，推出新的產品要按照市場更新其功能才可以獲得銷量，是一個Trial and Error的遊戲，由於互聯網世界沒有既定答案，一切從前想不出來的點子也可以出現，這幾年不同概念百花齊放，共享單車由橫空出世到沒落不到四年光景，但一些大方向如雲端和區塊鏈技術便不可逆轉，產品和服務只可圍繞這些多花心思，方向不對任你怎樣多花努力也是徒然。

轉型應集中上述三個方面去思考，即產品或服務要怎樣改進才會更有競爭力，將產品加科技元素還是建立獨家的IP，小米是一家既懂得玩產品又曉塑造IP品牌的高手，企業家要學便要找行業最牛的人去學習和模仿。市場方面要看看是否從現有市場怎樣擴大市場佔有率，或是再找一個未被開發的地方如海外或擴大年齡層，筆者只知道在經濟在上升軌中的國家或城市遠比在經濟收縮的地方易做，中國過去三十年在高速增長中，而日本在下滑中，顯然易見應該選那個地方已劃在牆上。香港銀髮族人數急速上升且消費能力強，產品打這個年齡層的市場也來得容易。

營利模式已在互聯網世界改為去中心化，產品由從前減少庫存至供應及時已好厲害，今天在研發階段已可接受預訂，先有訂單再來深化設計和生產已出現好幾年，把營運風險降至超低水平，互聯網是以精神消費和平台搭建為主，不要再用舊有模式思考才是出路。

（影片由作者提供）