股值被無限放大！各國政府出手干預？新經濟股是否泡沫？

新經濟確實用技術改變整個生產或銷售流程，每人的可支配消費確實陸陸續續由線下移至線上，但新經濟股的股值被無限放大以並已出現泡沫，股票泡沫爆破和行業顛覆是兩回事，我們應該認清楚新經濟股是否泡沫？

討論事情之前，大家必須先好好解讀問題，因為把問題弄清楚自然就會有清晰的答案。這個問題會能分成三個部分，第一，泡沫的定義是甚麼？第二，新經濟是否泡沫？第三，新經濟的股票是否泡沫？

我們來看看維基百科的解釋，泡沫是一種經濟失衡現象，可以定義為某種價格水平相對於經濟基礎條件決的理論價格（一般均衡穩定穩狀態價格）的非平穩性向上偏移。這種偏移的數學期望可以作為泡沫的度量。導致價格泡沫的原因是複雜的，在實際經濟活動中，與預期相關聯的過度投機行為、幼稚投機者交易行為、規範失靈、詐騙行為和道德風險等都可能成為導致泡沫現象的原因。

新經濟或互聯網經濟早在千禧的時候已經有，但當時大家也找不到盈利點。當年大家都採用鬥燒錢的策略，能搶到眼球（點擊率）便可以；今天新經濟和當天的不一樣，從前所有消費都是來自線下，今天美國和中國已有30%至40%轉到線上，這是真真實實出現的現實，新經濟並非虛假的東西，更並非泡沫。

新經濟股可是不一樣，線下交易不可以增長到無限大，線上和線下未來只是怎樣找到一個平衡點，市場會找到一個比例，舉例說國民平均每人的可支配收入（Disposable Income）是1萬元，當中線下支出佔六成、線上支出佔四成。十多年前參與線上交易的人不多，加上市場的比率在增長中，有很大的增長空間，因此超高PE（市盈率：Price／Earnings）和虧損也可以接受。今天，新經濟股加起來的流水比全數可支配收入還要大，Disposable Income不可能一下子增加，但新加盟者卻愈來愈多，他們便只能從其他競爭對手中搶份額，大部分靠的便是補貼，不求盈利只顧份額，這就是泡沫。加上各國政府的干預政策（干預是因為過去十幾年政府的政策稅制追不上新經濟的發展，故在「非常時期」運用了「非常政策」應對），這使所有新經濟股都好像懸了一把刀在頭上，因此投資人立馬便清醒了，股價的估值須要重新調整。企業家發現地球也解釋不了增長的問題，於是便衝出地球面向宇宙，所以涉及外太空股份便真的「反地心吸力」了。

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