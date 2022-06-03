賣衫都講求唯快不破？快時尚品牌SHEIN市值逾1,000億美元！憑甚麼打敗Zara和H&M？

一代宗師李小龍的武術哲學便是「天下武功，唯快不破」，Fast Fashion也是一樣。幾年前速度最快的算是Zara和H&M，他們打敗了ESPIRIT 和Gap，但是今天卻被SHEIN用同樣招式打倒。

SHEIN是一家2008年成立的南京公司，它和韓都衣舍不一樣，韓主攻內銷市場，而SHEIN主打國際市場，針對是15-25歲的年輕人，在網絡上稱「得95、2000得天下」，說得一點也不錯，SHEIN市值1,000億美元，比ZARA的668億和H&M的184億兩家加起來還要多。

SHEIN憑的就是「平」、「多」、「快」和「好」這四字訣，即策略大師米高波特常常提及的競爭優勢，給競爭對手比下去，便能完成大業，他們的貨品平均單價在12美元，比其他快銷時裝公司的18美元便宜（主要原因就是沒有零售店舖，省卻了很多成本，令價格具備競爭優勢）。多款式產品也是另一殺手鐧，2019年有超過15萬個SKU，比Zara的12萬還要多，每天都有最起碼十幾款新品上線，令其手機App黏度提高。由構思設計到量產只需要十四天，也比最快的對手Zara的二十天為少，原因是在內地已成熟的造好分工，善用人工智能簡化設計程序和生產工序，內地的垂直式產業園生產模式，產生的規模和協同效應，其他地區不可能比擬。他們嚴選生產代工，每件衣服不能超過三組線頭，不達標準隨時有後備代工頂上，絕不能因價格放棄質量。

今天是「得95、2000得天下」的年代，圖像和視頻是他們溝通和接收信息的工具，他們嚴格挑選攝影師，因為沒有實體店，只靠手機的相片挑起用戶的購買意慾，每件衣服就是靠五張構圖細緻的照片去銷售，所以挑選和培育攝影師是重要工作之一。

從前的名牌如ESPIRIT、Gap、Brooks Brothers等生意每況愈下，歸究疫情和經濟環境，但另一邊廂如韓都衣舍和SHEIN的業務以倍數增長，並起步在近乎沒有資源的狀態之下，這說明管理層並未能與時並進，仍然抱緊舊有的成功模式，不知道世界的運作已被互聯網完全顛覆，被淘汰是逃不掉了。





（影片由作者提供）