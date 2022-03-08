疫下網絡欺詐急增！如何應對虛假入數收據、無效支票？Paypal教5招提升網店安全！

疫情改變港人消費習慣，為了減少外出，很多消費者選擇在網上購物，不但推動本地宅經濟的發展，還驅使不少人經營網店。雖然相比實體商店，建立網店門檻確實較低，生意可以「大有大做，小有小做」，但當中仍存有一定風險，網店新手不容忽視。

網絡詐騙是經營網店的潛在風險之一，參考香港警察的數據，去年 2021 年 1 月至 8 月，警方已錄得 3,724 宗網購騙案，相當於香港每天最少出現十多宗相關騙案。警方更稱，假扮買家是騙徒常用手法之一，他們會以虛假入數收據作匯款證明，或將未能兌現的支票存入賣家戶口，營造虛假的入帳記錄，建議商戶出售貨品時，不要只憑入數收據就相信付款完成。

（圖片由作者提供）

別以為網購騙案只在香港頻生，最近 PayPal 發表了一份欺詐防範指南，內文引用了不同報告的數據，均反映疫下全球網絡欺詐問題惡化，例如：

● 去年全渠道零售的欺詐個案發生率按年上升 50%，欺詐訂單數量則按年增加 9%

● 去年註冊虛假新帳戶數字上升超過 70%

● 相比疫情前，現時每宗欺詐購物的價值平均高 70%

● 去年上半年，手機流量佔整體數碼流量 50%，而手機攻擊事件發生率則高達 24%

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指南亦談及騙徒近期常用的欺詐手法，例如假扮慈善團體或世衛（WHO）與疾控中心（CDC）發出欺詐電郵，甚至冒充政府組織、陷入困境的家人，或者銀行及信用卡公司，務求令受害人放下戒心，不幸上當。他們還可準確識別保安漏洞，以出其不意的方式攻破商戶的弱點，敲詐獲利。指南更稱，隨著欺詐威脅變得前所未見地嚴峻，電子商務零售商面對損失超過 200 億美元的風險。

為了協助商戶保障業務，PayPal 在該指南提出了 5 個小建議：

1. 小心可疑活動：例如顧客以不知情或已忘記曾經購買為由要求撤銷付款索償、以多張信用卡繳付同一筆訂單等

2. 改善結帳流程：例如要求顧客付款時輸入信用卡安全驗證碼（CVV），以防騙徒利用虛擬方式進行無卡交易欺詐

3. 確保資料加密：例如使用 PayPal 這類設有端對端加密技術的收款工具

4. 定時更新軟件：即使只是最小規模的操作系統更新，它也能為業務保安帶來重大影響

5. 清楚識別盲點：例如小心雙11、Cyber Monday 等季節性購物活動，以免因網站流量激增，令不法分子有機可乘

如想完整閱讀 PayPal 的欺詐防範指南，了解上述建議詳情，歡迎 按此 造訪 PayPal 官網和下載電子檔。

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總括而言，疫情令不少人習慣網購，有助推進各地電子商貿的發展，但同時令網上欺詐活動更為猖獗。無論騙徒手法有多層出不窮，商戶應為網店採取不同加密措施，並時刻保持警覺，尤其在季節性購物活動期間，小心可疑要求和交易。商戶亦應定期更新電子裝置系統和保安軟件，有助保障業務，免受網絡欺詐威脅。

針對 掌舖 Boutir 的商戶，各位可考慮在我們的手機應用程式，啟用 PayPal 的收款服務。PayPal 設有 24 小時欺詐監控，以及 3D Secure 安全加密技術，助各位減低網上欺詐風險。如各位對掌舖的開店服務有疑問，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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