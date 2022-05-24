成功營銷 | 除了刺激銷量，如何降低退貨率、縮短購物流程？一文睇清6大直播帶貨好處！

第五波疫情嚴峻，逼使港府收緊社交距離措施，呼籲市民減少外出，再度打擊實體零售市場。市民轉攻網上消費，令本地電商市場暢旺。為了突圍而出，有些商戶嘗試直播帶貨。對商戶而言，究竟直播帶貨有甚麼作用？本文將會列出 6 大電商經營直播的好處！

實體零售市道疲弱不振

根據政府統計處最新公布的零售業銷貨額數字，3 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 238 億港元，較去年同期下跌 13.8%。政府發言人稱，社交距離措施約束市面人流、打擊消費氣氛，導致價值在 3 月按年進一步急跌。

不過，網上銷售在「疫」市下錄得逆向上升。3 月份零售業總銷貨價值中，網上銷售佔 11.7%，價值的臨時估計為 28 億港元，較去年同月上升 30.9%。今年 1 月與 2 月合計的修訂估計亦比去年同期上升 39.0%，顯示疫情下港人多了網購。

（圖片由作者提供）

6 大電商經營直播好處

由於本地電商市場競爭激烈，一些商戶嘗試直播帶貨吸客。為支持商戶應對疫下新常態，和抓緊新一輪消費券商機，掌舖 Boutir 夥拍 HKT Payment Limited 旗下 Tap & Go「拍住賞」手機錢包，不但舉辦「港幣 $30 儲值額回贈」活動，還推出以消費券為題的網上市集，邀請多位商戶參與直播帶貨活動，吸引他們的粉絲前來觀看，從而認識更多本地小店，甚至使用直播限時優惠，助商戶增加銷量。

（圖片由作者提供）

除了刺激銷量，商戶亦可透過直播帶貨活動，獲得以下 6 大好處：

1. 降低顧客退換機率

即使商戶費盡心思撰寫商品介紹，文案或未能完全解答顧客疑問。商戶可透過直播帶貨，即時回應他們的查詢，避免顧客因商品不似預期，向商戶要求退貨或換貨。

2. 有利網店庫存管理

商戶透過直播帶貨，可以從不同指標，例如讚好數目、留言數目、點擊次數等，了解觀眾對商品的反應，有助調整和管理庫存。如觀眾反應熱烈，商戶不妨增加存貨量；相反，觀眾反應比較冷淡的話，商戶或需考慮減少入貨量。

3. 提高顧客終身價值

顧客終身價值（Customer Lifetime Value，CLV）是指顧客在其生命週期為商戶所帶來的商業價值。參考 Facebook 官方說法，商戶計算 CLV 時可按他們的業務目標，建立屬於自己的公式，當中可包括但不限於以下因素：顧客每次下單金額、顧客下單頻率、顧客生命週期等。

商戶透過直播帶貨，不但提升品牌的透明度，增加新客對商戶的信心，還能與舊客多加互動，吸引他們再次下單，延長他們的生命週期，有助提高 CLV。

4. 回應顧客購物需要

影片製作公司 Wyzowl 去年 12 月訪問了 582 位網上消費者和市場營銷人員，然後透過年度調查報告《The State of Video Marketing 2022》發表結果。報告指出，當了解一件商品或一個服務時，73% 受訪消費者傾向觀看短片；此外，他們每星期平均花 19 小時在網上觀看影片，較去年增加 1 小時。

為了迎合顧客需要，商戶可在活動結束後，將直播錄像剪輯成多條精華，然後上載到社交平台和網店作商品介紹。商戶更可將精華化作廣告內容素材，吸引潛在顧客到訪網店，甚至下單。

（圖片由作者提供）

5. 縮短顧客購物流程

觀眾可在活動期間，發現他們感興趣的商品，同時了解商品詳情；如有疑問，他們可直接向商戶或主持人提出，即時取得答案。掌舖 Boutir 商戶將網店與 Firework 連接，兼開通直播功能後，更可讓觀眾在網店看直播和結帳。換言之，觀眾可透過一場直播，於單一平台完成整個購物流程，有助商戶提高轉換率。

6. 直接收集顧客資料

掌舖 Boutir 商戶透過 Firework 舉辦直播活動的話，還能使用互動（Interactions）功能，邀請觀眾回答問題，兼向他們索取電郵地址，然後定期向他們發放網店最新消息，例如新品推介和限時優惠詳情，吸引他們到網店購物。

（圖片由作者提供）

Read More：

疫情帶動宅經濟！直播帶貨熱潮殺入香港，3大關鍵提升直播流量！

雙12購物節｜電商平台推馬拉松式直播活動！如何透過直播帶貨作年尾衝刺？

直播帶貨帶來龐大商機！如何在熱潮中成功取勝？4招輕鬆提升直播流量！

直播帶貨熱潮停不了！店主可自己直播帶貨！避開 5 大常犯錯誤，首次開 Live 就上手！

直播熱潮席捲全球！催生萬億電商市場！哪3大特色令直播營銷成為「推銷神器」？

如對掌舖有任何疑問，歡迎聯絡客服團隊：

FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email

服務時間：

星期一至五：10:00 - 23:00

星期六、日、公眾假期：12:00 - 18:00