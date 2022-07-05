成功靠直播！拆解3大常見直播帶貨迷思：入場門檻高？只靠社交平台就得？

直播帶貨威力不容忽視！以中國內地市場為例，單在 2021 年雙 11 購物節，兩位著名帶貨主播李佳琦和薇婭在 12 小時內在淘寶分別帶來 107 億和 83 億人民幣的銷售額。此外，根據數據統計網站 Statista 的預測，直播帶貨可為美國帶來的銷售額，由 2020 年的只有 60 億美元，升至 2024 年的 350 億美元。

（圖片由作者提供）

由此可見，直播帶貨將會成為不少零售商重要的推銷手法。要順利開展帶貨之路，各位必需做足準備，例如細閱本文，打破不少人對直播帶貨的常見誤解！

誤解一：直播帶貨入場門檻極高

不少商戶以為，要進行一場直播帶貨活動，事前需投放不少資源，用作租借專業拍攝器材和場地佈置，否則難以吸引觀眾花時間觀看直播，影響宣傳和銷售成效。

的確，如拍攝環境惡劣，例如燈光不足或噪音不斷，就算直播內容有多吸引，觀眾亦未必願意觀看。不過，只要各位確保觀眾能夠看得舒適，例如網速正常、光線充足、環境寧靜，兼且一機在手，以及完成劇本的準備，就能達到舉辦一場直播帶貨活動的基本門檻。至於專業器材和場地，它們的存在可為活動錦上添花，但非必要元素。

誤解二：在大型購物網站帶貨效果必定顯著

每當談及直播帶貨，很多人都會認為，大型購物網站擁有高流量；商戶在這些平台進行直播帶貨，自然帶來不俗的宣傳成效，例如在銷量方面得到亮麗的成績。

的確，大型購物網站每日瀏覽次數動輒成千上萬，直播帶貨活動自然容易獲得不少曝光機會。不過，這些網站的訪客其實與搜尋引擎用戶一樣，瀏覽網站之前，大多早有搜尋目標或購物清單，到訪網站的目的，主要希望以最低的價格將心儀商品入手。

換言之，觀看直播並非他們前往大型購物網站的主因。即使活動有名人紅星撐場、優惠有多吸引，亦未必足以吸引他們參與，除非活動剛好滿足他們的搜尋和購物需要。

誤解三：只在社交平台直播帶貨即可

很多商戶知道，社交媒體是宣傳網店和維繫顧客關係的重要渠道。由於近年不少社交平台大推直播功能，令有些商戶相信，在這些平台進行直播帶貨活動，絕對有助提高活動的曝光率，有利銷售。

的確，每當開始一場直播活動，社交平台都會通知各位的粉絲，鼓勵他們觀看直播。不過，社交媒體始終是以用戶生產內容（User Generated Content）為主的平台，不少用戶傾向先接收由用戶自己創造的內容，而非各大商戶的推廣資訊。換言之，直播內容要在社交平台突圍而出，本來已非易事，更遑論各位要透過直播帶貨，鼓勵觀眾購物，將流量化作銷量。

相反，不少訪客瀏覽網店時，通常已對各位有基本認知，兼且有較大的購物意欲，有興趣取得推廣資訊，所以在網店進行直播帶貨時，自然較易搶佔他們的眼球，得到較高的互動率和轉換率。因此，如你是掌舖 Boutir 商戶，我們建議各位開通 Firework 直播功能，之後就能同時在社交平台和網店進行直播帶貨，有助帶動網店人流和銷售。

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