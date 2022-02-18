Web 3.0來襲！元宇宙、區塊鏈熱潮催生第三代互聯網：是科技創新還是行銷噱頭？

「Web 3.0」在2021年成為科技界的熱門關鍵字，踏入2022年依然熱度不減。有人視之為繼Web 2.0後的下一波互聯網革命，不但與區塊鏈息息相關，更是驅動元宇宙（Metaverse）發展的基礎技術。但科技界中有不少人對它質疑態度，特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）更狠批，這只是營銷噱頭而已。到底Web 3.0是甚麼？它真的可以顛覆互聯網世界嗎？在這波浪潮下，又會有甚麼新科技龍頭崛起呢？

從Web 1.0到Web 2.0

互聯網發展至今，大致上可分為3個階段：1990年至2005年為第一代互聯網「Web 1.0」時期，由Yahoo等門戶資訊網站作主導，透過中央伺服器提供文本與圖像內容，用戶只是內容消費者，處於被動接受資訊的狀態。

2005年至2021年為第二代互聯網「Web 2.0」年代，用戶與網站平台之間大量互動，進而改變內容生產與獲得的方式，社交媒體巨頭正是在這種氛圍下誕生，造就Meta（Facebook）、Twitter、Google等科網巨頭相繼崛起。這些平台通過中心化的雲端伺服器提供免費的內容管理與搜尋服務，容許用戶自行上傳和分享內容，令用戶群不斷壯大，逐漸形成由少數巨頭壟斷的網絡生態環境，而網上言論亦開始受到巨頭監管。

同時，用戶在社交平台上的活動蹤跡也成為科網巨頭的牟利工具：針對這些用戶蹤跡進行追蹤和分析後，便可推敲出用戶的個人喜好，從而可以向用戶投放其喜愛產品或服務的廣告，以賺取更多廣告收入。近年愈來愈多用戶認為，這些數碼蹤跡亦屬個人私隱，理應受到適當保障，以免遭到濫用。

2022年是Web 3.0開端

2021至2022年則被視為「Web 3.0」的開端。第三代互聯網將由AI人工智能系統自行提供內容給用戶，而用戶也可以上傳內容到去中心化網絡，但言論內容卻不會受任何監管；人工智能可以依據內容的上文下理進行理解和連接，構成「語意網」（Semantic Web）。

對用戶而言，Web 3.0的操作體驗可能跟Web 2.0沒有太大分別，主要差異在於用戶能對自己製作的內容保有所有權，並能獲得一定的回報；而且用戶能夠清楚知道個人資料的用途，並握有相關的決策權，令私隱獲得更大保障。

互聯網世界已從最初單方面提供資訊內容的Web 1.0，蛻變為由互動性社交媒體主導的Web 2.0，如今正準備迎來去中心化、由用戶主導的Web 3.0。（圖片來源：Fabric Ventures）

在這個去中心化的Web 3.0生態系統中，區塊鏈將作為其技術基礎，鏈上（On-chain）保存的數據均會記錄在分散式帳本（Distributed Ledger），讓上傳數據的用戶身份可以被驗證；同時，數據也具有抵抗審查（Censorship Resistance）的特性，讓用戶可以保護自己的數據私隱，免被任何企業追蹤。

Web 3.0是新世代互聯絡，網民可用區塊鏈技術上網，利用AI演算法把數據分散儲存於鏈上的各個節點，無需像當下的Web 2.0般，仰賴科技巨頭提供的中心化網上應用服務。（圖片來源：Affinidi Pte. Ltd.）

換言之，Web 3.0剝奪了科技巨頭的資訊壟斷權，把權力還諸於網民；用戶個人資料無需儲存在科技企業的中央數據庫內，而是存放於去中心化的區塊鏈上，由用戶自行擁有和管理。

商界、學界擁抱Web 3.0

Web 3.0熱潮之所以在2022年爆發，原因是區塊鏈基礎架構現已趨向成熟，足以搭建各式各樣的Web 3.0應用。區塊鏈數據分析平台DappRadar的資料顯示，現時全球已有逾8,700個建基於Web 3.0 的去中心化應用軟件「DApp」（Decentralized Application），當中最代表性的應用範疇包括：NFT（非同質化代幣）、DeFi（去中心化金融）、以及GameFi（遊戲化金融）等。

事實上，愈來愈多企業和學術機構開始投入Web 3.0領域。早於2019年，Twitter宣布開發「藍天」（BlueSky）計劃，旨在建立一套開源、去中心化的社交媒體標準，以便不同社交平台上的用戶可以更容易地相互溝通。

2021年6月，美國南加州大學Shoah基金會與史丹福大學共同建立Starling Lab實驗室，利用密碼學算法和去中心化網絡，驗證和保存載有敏感歷史紀錄的檔案；其中包括將逾5.5萬份種族滅絕倖存者的影片證詞，備份到去中心化的儲存節點Filecoin。目前Starling Lab每天上傳至Filecoin的數據，已是2021年初的3倍以上。

NFT創作者經濟開始萌芽

2021年10月，美國衛星廣播服務商Dish Network跟去中心化網絡初創公司Helium合作，透過代幣激勵（Token Incentive）機制，拓展5G網絡覆蓋範圍；只要參與成為網絡熱點的營運商，便可獲得HNT代幣作獎賞。以美國加洲聖荷西（San Jose）為例，政府在市內架設20個Helium網絡熱點，以賺取虛擬代幣，用作補貼低收入家庭的寬頻費用。

初創公司Helium架設了一個去中心化的無線通訊網絡，向網絡節點貢獻者派發HNT代幣作為獎勵，現已在全球擁有逾39萬個網絡熱點。2021年8月，Helium在a16z領投下完成1.11億美元（約8.66億港元）的虛擬代幣融資。（圖片來源：Helium官網）

2021年12月，遊戲廠商Ubisoft宣布推出NFT商品Digits，玩家只要在Quartz平台購入 Digits，即能取得虛擬商品所有權，並可以在旗下最新遊戲中使用。

Ubisoft Quartz平台上會販售武器、頭盔等NFT虛擬裝備，讓玩家購買後，可以在《Ghost Recon Break Point》等新遊戲中使用。（圖片來源：Ubisoft官網）

此外，NFT寫作平台Mirror.xyz、NFT音樂平台Royal.io等Web 3.0創作者基地，也在2021年間相繼冒起。這些平台協助創作者將其作品以NFT加密收藏品形式發行，讓粉絲可用加密貨幣購買其作品所有權。由是觀之，在去中心化技術的加持下，新型創作者經濟似乎開始萌芽了。

2021年11月，NFT音樂平台Royal.io在a16z領投下獲得5,500萬美元（約4.29億港元）的A輪融資，日後將建立一個不需設置加密貨幣錢包的交易平台，讓音樂創作人更容易買賣加密藝術品。（圖片來源：Royal.io官網）

馬斯克狠批Web 3.0離地

然而，作為BlueSky計劃發起者的Twitter創辦人傑克·多西（Jack Dorsey）卻認為，真正去中心化的Web 3.0是難以實現。他在Twitter貼文指出，Web 3.0最終不是屬於個人用戶，而是屬於創投公司和大企業。後來他更直言，Web 3.0只是包裝在「去中心化」的外衣下，實際上是無法擺脫企業家的操控。

傑克·多西對Web 3.0概念深表懷疑，認為Web 3.0只是披著去中心化的外衣，不會屬於個人用戶，而是屬於隱藏在其背後的中心化實體——創投公司。（圖片來源：維基百科）

一直是加密貨幣忠實支持者的Tesla執行長馬斯克也跳出來，支持多西的看法。他認為，Web 3.0虛無縹緲，離我們還很遙遠，甚至在Twitter上以嘲諷的語氣問道：「有人看到Web 3.0嗎？我就找不到它了。」他更狠批，Web 3.0只是行銷口號而已。

馬斯克曾對Web 3.0嗤之以鼻，更在Twitter上貼文表示：「Web 3.0聽起來像是胡說八道。」（圖片來源：維基百科）

科技界對Web 3.0抱持質疑態度者，除多西與馬斯克兩大名人外，甚至連提出「Web 2.0」定義、電腦叢書出版集團歐萊禮媒體（O'Reilly Media）的創辦人提姆·歐萊禮（Tim O'Reilly），亦坦承Web 3.0是一個難以落地的概念。

儘管多位科技界思想領袖都不看好Ｗeb 3.0，但卻無法熄滅金融界對它的投資熱情。市調機構Pitchbook的數據顯示，2021年投資於區塊鏈與加密技術產業的資金達到270億美元（約2,110億港元），投資額超越過去10年總和。因此，建基於區塊鏈的Web 3.0理所當然備受金融界追捧，當中以創投公司Andreessen Horowitz（a16z）最為進取。

Andreessen Horowitz共同創辦人安德里森（Marc Andreessen）是Web 3.0的忠實擁護者，因為不滿多西批評Web 3.0徒具去中心化之名，於是在Twitter上跟多西展開激辯，後來更索性封鎖了多西的Twitter帳戶。（圖片來源：維基百科）

首檔Web 3.0 ETF基金將面世

a16z被譽為「美國最成功的風險投資公司之一」，在區塊鏈與加密貨幣領域更是享負盛名，迄今已設立3個相關投資基金。2021年6月，a16z第三檔加密貨幣基金「Crypto Fund III」成功募資逾22億美元（約171.6億港元），一度刷新同類型基金的集資規模紀錄。a16z合夥人Chris Dixon揚言：「Web 3.0仍處於早期發展階段，現正是參與的好時機。」

紅杉資本印度（Sequoia Capital India）於2022年2月亦宣布，以4.5億美元（約35.1億港元）領投區塊鏈網絡初創Polygon，讓該公司估值達大漲至130億美元（約1,014億港元）。由此可見，Web 3.0已成為創投界的新寵兒。

初創公司Polygon的核心技術是為以太坊區塊鏈建構「第二層」（Layer-2），以減輕主區塊鏈的數據處理負擔。迄今Polygon已完成逾10億筆交易，月均活躍用戶約為270萬，Adidas與Prada亦曾在Polygon網絡上試推NFT作品。（圖片來源：Polygon官網）

另一邊廂，資產管理公司Simplify Asset Management於2022年1月向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，要成立全球首檔Web 3.0 ETF基金「Simplify Volt Web3 ETF」，交易代號為「WIII」，將投資於Web 3.0與元宇宙相關公司。

與其性質相近的元宇宙ETF基金「Roundhill Ball Metaverse ETF」，2021年6月正式上市，資產管理規模現已攀升至10億美元（約78億港元）。因此，即使科技界對Web 3.0的看法仍未有一致共識，相信未來以Web 3.0為主題的ETF基金還是會陸續有來。

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