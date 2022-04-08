加密貨幣變另類武器？烏克蘭用NFT募集軍費，俄羅斯藉比特幣避制裁，成世上首場「加密戰爭」！

俄烏戰爭對全球的影響層面已逐步擴大，除擾亂貨運物流鏈、觸發能源危機、衝擊糧食安全以外，也在加密貨幣領域產生了極大影響。對交戰雙方來說，加密貨幣同樣很有吸引力：烏克蘭利用它來籌募軍費，俄羅斯則運用它來規避金融制裁，讓它變成戰場上的「另類武器」，故此《華盛頓郵報》稱今次戰事為世界第一次「加密戰爭」（Crypto War）。究竟這場戰爭為加密貨幣市場、甚或全球金融體系帶來甚麼重大轉變呢？

烏克蘭為加密貨幣第四大國

一直以來，烏克蘭都是對加密貨幣非常友善的國家，2021年9月已將比特幣和其他加密貨幣定為合法貨幣，估計每年約有80億美元（約624億港元）的加密貨幣進出該國。因此，在「全球加密貨幣採用指數」（Global Crypto Adoption Index）中，烏克蘭名列第四，排名僅次於越南、印度、巴基斯坦。

俄烏戰爭第三天（2022年2月26日），烏克蘭政府在其官方Twitter帳戶公布了2組加密貨幣錢包地址，呼籲全球網民捐款援助該國：其中一組只接受比特幣，另一組則可以接受以太幣（ETH）與泰達幣（USDT），結果在2天內募集到逾2,200萬美元（約1.72億港元）捐款。





2022年3月16日，烏克蘭數碼轉型部在官方Twitter帳戶上表示，總統澤連斯基簽署了《加密資產法（On Virtual Assets）》，讓外國和當地的加密貨幣交易所都能夠合法營運。（圖片來源：烏克蘭數碼轉型部Twitter帳戶）

3月30日，烏克蘭在「Meta History: Museum of War」網站上公開發售一系列NFT加密藝術品，包括新聞報道截圖、戰機剪影、以卡通風格的爆炸圖像，每幅都標誌著俄烏戰爭中的不同日子。烏克蘭政府表示，透過出售這些NFT已募得6,500萬美元（約5.15億港元）。





這幅在「Meta History: Museum of War」網站發售的NFT作品，描繪出2月24日俄烏戰爭爆發的一刻：英國《BBC》報道，俄羅斯宣布在頓巴斯（Donbas）執行特別軍事行動，隨即讓當地陷入烈火焚城的危機。（圖片來源：Metahistory.gallery 網站）

除政府外，也有不少民間組織發起援助烏克蘭的籌款項目。出生於烏克蘭東部、現居於英國倫敦的舍甫琴科（Alona Shevchenko），在俄烏戰爭發生後，協助成立去中心化的自治金融組織「Ukraine DAO」，現已募集逾675萬美元（約5,265萬港元）的加密貨幣給烏克蘭政府。





Ukraine DAO透過販售繪有烏克蘭國旗的NFT作品，籌募了675萬美元（約5,265萬港元）的捐款給烏克蘭政府。（圖片來源：Ukraine DAO官方Twitter帳戶）

烏國加密捐款逾1.35億美元

舍甫琴科表示，要籌組傳統的國際非牟利組織可能需時數週或數個月，惟在區塊鏈建立的分散式自治組織（Decentralized Autonomous Organization，DAO），則能夠在瞬間完成，可以在短時間內募集援助資金，並凝聚各方支持者組成網上社群，以快速因應緊急情況。

俄烏戰火一起，全國政局與經濟陷入一片混亂，確實很難依賴傳統銀行作金融交易，加上擔心被敵方監視資金流向，故此一個去中心化、具匿名性的金融替代系統便變得極具吸引力。加密資產風險評估公司Elliptic認為，虛擬貨幣正在演變成一種新興的戰爭眾籌工具。

澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT University）經濟學教授帕茲（Jason Potts）表示，以往戰爭中的人道救援，只能依靠如紅十字會、國際特赦組織等營運成本極高的國際救援機構。Ukraine DAO的驚人之處是，以極低成本方式快速建立起來，在極短時間向全球進行募捐，並將資源配送給有困難的人；過去從來沒有人想過可以如此應用DAO，這可說是俄烏戰爭中出現的「重要新事物」。但帕茲指出，這不代表DAO能夠取代國際救援機構，反而是兩者可以相互合作，互補不足。

加密貨幣保安研究機構TRM評估，截至3月28日為止，大概有1.35億美元（約10.53億港元）的加密貨幣傳送到烏克蘭。基輔政府現正使用這些數碼貨幣捐款採購糧食、藥品、能源等關鍵物資，並為烏軍添置防彈背心、頭盔、熱視鏡、無人機等軍事裝備。

比特幣變成逃難用最佳貨幣

自俄烏交戰以來，烏克蘭中央銀行暫停電子現金轉賬，自動櫃員機隨即停擺，信用卡亦無法使用，加上設有外匯管制無法兌換外幣，於是烏克蘭民眾在逃難前，必需將手上的貨幣兌換成可跨境使用的資產，以保障日後生計。傳統智慧認為，戰爭時持有黃金便可通行無阻，但隨身攜帶大量黃金，卻有可能在非常時期帶來危險。





加密貨幣具有無國界、去中心化、高便攜性、可追蹤性、高度抗監管性等特點，這些特點對戰爭雙方都有一定幫助，所以烏克蘭和俄羅斯均積極使用加密貨幣。（圖片來源：Freepik網站）

烏克蘭人只要下載一個比特幣錢包軟件，便可生成一組二維碼（QR Code）或網址，然後把它貼給他人，對方即可發送美元給你，整個過程只需幾分鐘就能完成。（圖片來源：Freepik網站）

相較之下，數碼貨幣既沒有國家可以限制兌換，又不受國境限制，兼且方便攜帶，所以視為更佳的逃難資產。用戶只要好好保管自己的加密貨幣錢包和私鑰，便可以在全球任何地方自由兌現。因此，現時很多烏克蘭人都選擇攜帶比特幣或其他加密貨幣外逃。2022年2月底，烏克蘭加密貨幣交易所Kuna的交易額已攀升到2021年5月以來的最高水平。

人權基金會（Human Rights Foundation）策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）直言，加密貨幣不會被凍結，而且無法被審查，更可以在不查證身份的情況下使用，這些特性在戰爭期間顯得格外重要，這正是比特幣可以成為人道主義工具的主要理由。

由是之故，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）除聚焦於處理軍情外，也不忘在3月16日簽署《加密資產法》，確立虛擬資產的法律地位和監管機構。在新法例下，所有加密貨幣交易所均可在該國合法經營，烏克蘭銀行也可為數碼貨幣公司開設帳戶；烏克蘭國家銀行、國家證券及股市委員會將負責進行監管，包括向加密資產服務供應商發放許可證等。

俄人爭相轉移資產到比特幣

美國、歐盟、英國與加拿大於2月26日聯合宣布，禁止俄羅斯使用「環球銀行金融電訊協會」（SWIFT）的國際結算系統。被逐出SWIFT名單的俄羅斯銀行，不能跟國外金融機構往來，因而讓俄羅斯的進出口生意大受影響。同時，瑞士亦放棄其中立立場，跟進對俄羅斯實施制裁，凍結列入歐盟黑名單上的俄羅斯公司與個人資產。

面對國際金融制裁，俄羅斯當然要積極尋找解困方法；加密貨幣不受任何國家監管，正是俄羅斯在制裁下移轉資產的理想途徑。俄羅斯是全球比特幣開採量第三大的國家，國內約有1,200萬個加密錢包，估計總值達239億美元（約1,864.2億港元），相信部分俄羅斯人在戰爭期間已轉移資產到比特幣或其他虛擬貨幣。根據加密貨幣分析機構CryptoCompare的數據，在俄烏戰事爆發當天（2月24日），盧布與比特幣之間的交易額創下最近9個月以來的新高。

有鑑於此，美國財政部頒布新規例，嚴禁國民向俄羅斯寡頭與實體提供任何財務支持，包括透過加密貨幣或虛擬資產進行交易；同時，又要求幣安（Binance）、FTX、Coinbase三大加密貨幣交易所，凍結受制裁人士的的加密錢包。烏克蘭數碼轉型部更發送正式信函，給幣安、Coinbase、Huobi、KuCoin、Bybit、Gate.io、Whitebit、以及Kuna八家交易所，要求他們不要再為俄羅斯用戶提供服務。

起初，各大加密貨幣交易所均認為，封鎖俄羅斯人帳戶是完全違背加密貨幣的核心理念：「創建一個開放式金融系統，讓任何人都有權使用」，所以拒絕有關要求。但最終美國最大加密貨幣交易所Coinbase被迫妥協，禁止逾25,000個跟俄羅斯相關的帳戶在其平台上進行交易。隨後，其他交易所也陸續同意凍結被列入制裁名單的俄羅斯人帳戶。





Coinbase宣布，已經凍結25,000個被認為從事非法活動的俄羅斯個人或實體帳戶，惟強調不會阻止一般俄羅斯用戶使用其服務。（圖片來源：翻攝Coinbase官網）

加密貨幣交易量少難避制裁

歐美政府擔心，加密貨幣會成為俄羅斯規避制裁的法寶。但事實上，加密貨幣的交易量始終未夠大，不足以讓俄國大規模轉移資金。現時俄羅斯一天需要兌換500億美元（約3,900億港元）來彌補資金缺口，惟比特幣兌盧布的市場交易量通常只有20萬美元（約156萬港元）左右；即使俄國政府手持大量加密貨幣，市場上也沒有足夠買家可以承接。

比特幣建基於區塊鏈，而區塊鏈獨有的分散式帳本技術（Distributed Ledger Technology），能夠記載著所有交易的軌迹，讓交易記錄可以被檢視。Coinbase指出，加密貨幣比現金、黃金、藝術品交易更容易被追查，故此俄國無法使用加密貨幣來逃脫制裁。

盡管加密貨幣的交易路徑很容易查得到，可是卻難以知曉加密錢包背後擁有者的真正身份。於是烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）提出高額賞金，鼓勵黑客找出普京等俄國政治人物的加密錢包。如果可以將擁有者與錢包連結起來，資金流向即變得無所遁形。同時，當數碼貨幣要兌換成實體貨幣，必需透過加密貨幣交易所進行，而這些交易平台依然受到美國與歐洲禁令的制約。

各國加速虛擬貨幣立法監管

除此以外，美國政府在追踪和沒收非法加密資產的表現持續改進，可能會讓俄羅斯逃避制裁的努力付諸流水。美國財政部於4月6日公布，對俄羅斯暗網交易市場Hydra與加密貨幣交易所Garantex實施制裁，不僅禁止美國人跟Hydra與Garantex進行交易，更會凍結兩者在美國管轄範圍內的所有資產。另外，美國司法部與德國聯邦刑事警察局於4月5日展開一項聯合行動，破獲Hydra位於德國的伺服器，並沒收總值2,500萬美元（約1.95億港元）的比特幣。

Hydra是全球最大與營運最久的暗網交易市場，提供洗黑錢、毒品買賣、偽造文件等服務，現已被德國聯邦刑事警察局查扣，無法提供服務。（圖片來源：德國聯邦刑事警察局官網）

當下加密貨幣支付的應用範疇仍非常有限，如要採購軍備，必需把虛擬貨幣兌換成美元來購買，所以政府仍可藉著對加密貨幣交易所的監管，間接管控數碼貨幣。假如有一天，軍備、藥物、糧食等可以直接用加密貨幣支付購買，那麼監管部門將完全失去著力點。

為免出現上述情況，世界各國勢必對虛擬貨幣加速立法和監管。美國總統拜登於3月9日簽署一項行政命令，要求主要部門評估加密貨幣、數碼美元的風險利益。歐盟議會也在同月31日通過《資金轉移條例》，禁止匿名加密貨幣交易。由是觀之，隨著俄烏戰爭凸顯了加密貨幣的重要性，各國政府已視之為兵家必爭之地，未來將力爭在這個新興領域扮演重要角色。

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