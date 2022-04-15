3大科技巨頭逐鹿元宇宙！Meta熱賣VR裝置，Google重啟AR實驗室，Apple研製AR眼鏡，誰會是最終贏家？

作為「元宇宙元年」的2021年，其實只是讓Metaverse受世人關注的認知期；來到2022年，才是元宇宙密集發展的起步期。不過，面對這個面目模糊的「新世界」，究竟各大企業要從何處切入市場？當下較為具體的切入點，正是被視為「元宇宙入口」的VR / AR眼鏡。除Meta將於下半年推出VR新產品外，有傳聞指蘋果（Apple）也有望在年底前發表AR裝置，甚至Google Glass智能眼鏡都有可能趁機捲土重來！

VR藉元宇宙熱潮強勢復興

1995年，任天堂（Nintendo）推出Virtual Boy，為全球首款藉視差原理產生3D視覺效果的遊戲機，可說是現今VR（虛擬實境）眼鏡的前身。不過，當時VR技術尚未成熟，令Virtual Boy衍生了一連串問題，包括：定價過於昂貴、遊戲內容太少、單色低畫質3D影像、易讓使用者產生暈眩、以及缺乏可攜式性等。1996年初，因產品未達銷售量目標，最終被迫停產。





玩家可以像頭戴式顯示器般使用Virtual Boy遊戲機，將頭放在遊戲機目鏡上，即可看到紅色單色的3D遊戲畫面。（圖片來源：維基百科）

事隔十多年後，Facebook於2014年斥資20億美元（約156億港元）併購VR科技公司Oculus，讓VR技術再受市場注目。隨後，三星（Samsung）、索尼（Sony）、宏達電（HTC）等相繼進入此領域，讓VR產業回復生機。

2019至2020年間，VR產業步入寒冬期，創投投入資金只有19億美元（約148.2億港元）；與其相關的AR（擴增實境）產業，流入的投資金額更低至17億美元（約132.6億港元）。

及至2021年，因新冠疫情大流行，民眾難以外出解悶，讓VR虛擬體驗開始變得受歡迎；再加上元宇宙概念升溫，VR裝置被視為「元宇宙入口」，刺激市場需求大增，同時創投資金亦翻倍上漲至39億美元（約304.2億港元）。這代表著有更多人才與資源可以投入VR開發，解決各種技術瓶頸。

Meta躍居VR市場領導者

國際市調機構IDC的資料顯示，2021 年全球VR / AR產品總出貨量較 2020 年激增 92.1%，達到1,123萬部，當中以VR裝置佔大部分，出貨量為1,095萬部；Meta（前稱Facebook）躍居為市場龍頭，旗下Quest系列擁有80%市佔率。





Facebook公司於2021年10月易名為「Meta」後，決定捨棄「Oculus」這個VR品牌名稱，旗下VR產品統一命名為「Meta Quest」。（圖片來源：Meta Quest官網）

Meta創辦人馬克·朱克伯格（Mark Zuckerberg）認為，當產品價格下降至200美元（約1,560港元）以下，便是VR全面普及之時。目前Meta Quest 2定價為299美元（約2,332.2港元），與普及化價位仍有一段距離。除價格要親民外，VR如要真正普及起來，還需要有極佳的沉浸體驗、可供長時間穿戴的舒適感，以及豐富的高畫質內容。





《Supernatural》這款VR健身遊戲，配搭Oculus Quest裝置使用後，即可讓用戶居家健身。新冠疫情期間，人們無法上健身房做運動，使到這兩款產品大受市場歡迎。（圖片來源：Meta Quest官網）

2022年1月，Meta宣布跟輝達（NVIDIA）合作製造人工智能超級電腦「AI Research SuperCluster」。它能夠自動建構元宇宙內各式內容與場景，並可為使用者提供即時語音繙譯，讓不同國籍用戶皆可在虛擬世界內無縫溝通和協作。





Meta現正建造全球最快的人工智能超級電腦「AI Research SuperCluster」，可用於創建虛擬世界的內容、體驗、服務等，預計將於2022年底前完工。（圖片來源：翻攝Meta官方YouTube影片）

踏入4月，有消息指該公司的金融部門 Meta Financial Technologies正研究為虛擬世界創建一種數碼代幣，內部員工稱之為「朱克幣」（Zuck Bucks），可用來打賞內容創作者、借貸、或提供其他金融服務。由此可見，Meta除嘗試用AI獨立創造內容外，還開始探索如何建立元宇宙經濟體系。

AR將是下一個元宇宙入口

在元宇宙發展上，與VR齊名的技術還有AR。VR是幫助人類進入虛擬世界，AR則恰好相反，是把虛擬角色或物件帶到現實世界，技術難度更高。虛擬角色需要適應現實環境變化，順著地形起伏而爬高走低，以實現跟真實世界的高度融合，而且AR裝置又要能融入日常生活中，以致其商業化進程較VR慢上不少。

要數歷來最出名的AR產品，當然非Google Glass智能眼鏡莫屬。2012年，Google母公司Alphabet聯合創辦人謝吉·布林（Sergey Mikhaylovich Brin）戴著Google眼鏡原型產品，出席在三藩市舉行的慈善晚會，讓這款AR眼鏡首度正式亮相。後來被Facebook收購的Oculus在那一年才剛剛成立，可見Google Glass確是走在科技潮流尖端的產物，後來更被《時代雜誌》評為當年最佳發明之一。

可是，Google Glass推出後卻飽受劣評。因它配備攝影鏡頭，引發偷拍、侵犯私隱的疑慮；其右方眼片可以實時顯現各式資訊，易讓使用者分散注意力，忽略路面狀況而發生意外；產品定價高達1,500美元（約11,700港元），惟功能卻遠遠比不上同等價位的智能手機，難以吸引消費者購買；加上其外形設計過度前衛，被網民標籤為「科技宅」專用眼鏡，更讓人望而卻步。結果，第一代Google Glass在2015年宣告停產。

Google用AR搶攻元宇宙

後來，Google Glass再戰江湖，分別於2017、2019年推出第二代、第三代產品，針對過往被詬病之處作出多項改善：在攝影鏡頭上增設拍攝提示燈，而外形設計亦變得較平實，減輕「科技宅」感覺。此外，銷售對象也由消費者轉換為企業客戶，販售給醫療、製造、物流業者，輔助員工提高工作效率。





自2017年起，Google Glass退出消費者市場，轉攻商用領域，推出Google Glass企業版，客戶包括：DHL、DB Schenker、General Electric等。（圖片來源：Google Glass官網）

DHL已在其全球倉庫引入Google Glass企業版，利用建基於AR的視覺揀貨（Vision Picking）技術，加快揀貨流程。（圖片來源：Google Glass官網）

Alphabet儘管在AR眼鏡發展上受挫，惟面對元宇宙的龐大商機，近期已默默展開多項部署。2021年11月，該公司重啟中止運作逾10年的Google Labs，由資深VR / AR產品開發副總裁克雷・巴沃爾（Clay Bevor）負責帶領，進行一個代號為「Iris」的研發項目。有傳聞指，「Iris」所開發的是「AR頭戴式顯示裝置」，外形跟滑雪護目鏡相近，內置自家設計的Tensor處理器，運行《Android》作業，無需外接電源，預計最快在2024年面世。

同時，專研全息影像的「Starline」計劃亦已撥歸Google Labs旗下。該計劃已研發出高度擬真的3D全息影像技術，成功製造被稱為「魔法窗戶」的顯像裝置，可讓坐在屏幕兩端的用戶，在不用佩載VR眼鏡的情況下，即可看到極高還原度的真人影像，就像雙方真的身處同一空間內，把視像會議溝通提升至更高境界。此外，《彭博》報道指，Google Labs正在籌組「區塊鏈部門」，聚焦於企業基礎設施的研究。如此一來，Alphabet針對元宇宙的布局已非常明顯了。

蘋果不談元宇宙只說AR

當各大科企經常把元宇宙掛在嘴邊，Apple卻不愛談Metaverse。在蘋果公司執行長提姆·庫克（Tim Cook）眼中，「元宇宙」說穿了其實就是AR。庫克在多次訪談中皆以AR來描述元宇宙概念，更表示AR可應用在教育、零售、健康、遊戲等各個層面，甚至可以改變人與人之間的溝通方式。

早於2017年舉行的蘋果全球開發者大會上，Apple已發表AR軟件開發工具《ARKit》；2020年，更把可感測周遭3D環境的光學雷達（LiDAR）掃描儀，裝配至iPhone 12 Pro等產品，以增強AR體驗效果。在Apple App Store中，現已可找到逾14,000個與AR相關的Apps。例如宜家家居推出了一款名為《IKEA Place》的AR家具App，用戶可透過手機鏡頭與AR軟件功能，模擬把IKEA產品擺放到自己家裡，避免買錯家具。





瑞典家具品牌IKEA利用蘋果《ARKit》，開發出AR手機App《IKEA Place》，只要用手機鏡頭掃描房間，即能計算房內空間大小，跟著便可透過AR技術，把虛擬家具擺放到房間，檢查尺寸是否適合。（圖片來源：翻攝IKEA官方影片）

為求進一步強化其AR技術，蘋果近年不斷四出收購：2015年，Apple收購AR軟件公司Metaio，並將相關軟件技術整合至《ARKit》；同年，又併購室內定位技術初創Indoor.io，以及面部動態表情識別技術開發商FaceShift；2016年，買下人工智能公司Emotient，獲得人臉情緒辨識技術。





人工智能公司Emotient開發出一套能掃描人臉表情的細微變化，並透過AI分析出情緒狀態的解決方案，2016年獲Apple出手收購。（圖片來源：翻攝Emotient官方影片）

硬件方面，Apple於2017年併購MR（混合實境）頭戴式裝置製造商Vrvana；2018年，再出手收購AR鏡片開發商Akonia Holographics。迄今，蘋果已把逾20家跟AR / VR / MR有關的科技公司收歸麾下，坐擁逾400項相關技術專利。





加拿大初創公司Vrvana研製了一款MR頭戴式裝置「Totem」，能夠快速切換VR與AR模式。後來該公司因資金鏈出現問題，2017年被Apple斥資3,000萬美元（約2.34億港元）收購了。（圖片來源：翻攝Vrvana官方影片）

蘋果擬分3階段推進AR

著名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）認為，Apple將會分3個階段推進AR產品：首階段以傳聞在2022年底發表的AR頭戴裝置作起點，估計新產品無需連接手機或電腦，可以獨立運作，定位為能夠取代iPhone的隨身電子產品，惟定價可能高達3,000美元（約23,400港元）。

揭開次階段序幕的或許是2025年問世的蘋果AR眼鏡，其體積會比之前的AR頭戴裝置更小、更輕巧，並可以提供光學透視的AR體驗，外觀上也較為平易近人，接近一般人可接受的穿戴式裝置模樣。

第三階段可能發生在2030至2040年間，蘋果AR隱形眼鏡上市，把實體的電子產品變得無形化，讓使用者在外觀上似乎沒有穿戴任何裝備，但卻自由可以穿梭於現實與虛擬世界之間，滿足工作與娛樂上的各種需求。

市場調查機構Counterpoint預測，由於Apple或會在2022年底推出AR裝置，加上Meta的新型Quest、Sony PlayStation VR2亦會在下半年上市，所以2022年VR / AR產品總出貨量有望提高至3,000萬部。

Counterpoint進一步指出，當蘋果AR裝置開賣後，AR產品銷量將獲得飛躍性增長，帶動整體市場成長，估計2023年VR / AR總出貨量將暴增到5,000萬部，2024年攀升至7,600萬部，2025年更可望突破1億部大關。由是觀之，即使Alphabet與Meta走在前頭，率先搶市場份額，然而可以實現「全民元宇宙」的最終贏家，卻很有可能是「遲來先上岸」的Apple喔！