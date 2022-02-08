第五波疫情爆發，政府應變能力大考驗！如何利用資訊科技處理危機？

香港近年遇到許多挑戰，從2018年的超強颱風山竹、2019年的社會事件，以至2020年新冠疫情爆發，社會先後出現搶口罩、搶物資、大廈被圍封強檢，以及最近第五波疫情的禁足和大規模檢疫隔離，完全考驗特區政府的應變能力。

有評論指事件反映了當局「缺乏有效的跨部門統籌，導致部門間的溝通出現混亂、互不統屬的典型管理問題」，所以處理事件總是引來不少批評。其實，要應付危機，內外溝通協調至為關鍵。工欲善其事，而資訊科技正是數碼時代的一把利器。

最近，有立法會議員指出，各部門應該盡快使用以地圖為核心的聯合運作平台（Common Operational Picture，簡稱COP），以便各部門在瞬息萬變的今天互通信息，迅速統籌行動。如在疫情下，各部門須合作無間，衞生防護中心要確定檢測人數、竹篙灣檢疫中心和指定檢疫酒店入住率；醫管局則要協調入院安排、診所及醫院服務；教育局要作出停課措施等，有了COP便能加強內部溝通。

事實上，香港早有政府部門應用COP，如土木拓展工程署轄下的土力工程處，便於2018年開發COP，收集斜坡與山泥傾瀉等資訊，上載到雲端綜合處理，並在大屏幕上顯示緊急事件分布，促進各個部門面對自然災害的應變能力。

COP之所以能提升應變力，在於它可作為綜覽全局的指揮中心，是物流和人手調動的重要工具，例如面對竹篙灣檢疫中心驟增的服務需求，政府應該改善物流，增加24座保母車和司機的數量（目前閒置的校巴不少）；在中心內為工作人員配置單車或高爾夫球車，以便他們更快速地往返，也更好地為隔離人士提供適切服務。

從疏散災民到庇護中心、移走樹木令幹道恢復暢通，以至檢疫床位分配、檢測設施安排、醫院病床管理等，COP背後的地圖資訊，令執行者可以清楚掌握不同資源的分布情況，從而配對需求，它的應用可以更廣泛和多樣化。

（網上圖片）

至於面向市民，便可採用一站式儀表板以提高資訊的透明度。兩年前新冠疫情爆發之初，人心惶惶，政府運用互動地圖儀表板實時公布重要資訊，協助市民了解疫情趨勢，穩定民情。現在，隔離人士和親友同樣因資訊混亂而煩燥不安，如果當局可把主要信息實時公布，例如各檢疫設施床位入住率、檢疫中心檢測量、確診人士的房間區域等，然後以地圖一站式羅列出來，令人一目了然，並附以流動應用程式作即時通報，則可令人更有預算。

雖然，特區政府常被詬病不懂善用資訊科技，但港府不是沒有汲取過去處理危機的教訓，只是未能充分掌握及靈活運用。我認為，在智能手機和裝置無處不在的今天，擁抱創新科技的態度其實更加重要，希望我們的政府官員可以秉持開放的態度，積極嘗試使用創新科技，強化溝通，提升應變能力，為市民謀求更多福祉。