完善地下渠管數碼資訊，有助抗疫工作！更可提升城市管理效率，增加本港競爭力？

本港第五波疫情極速擴散，港府以大規模採用污水監測配合強制檢測成功追蹤大量感染個案，可謂高效結合科研成果與實際應用的一大實證。

本港的污水檢測由2020年10月開展，初時渠務署與環境保護署在全港設立了26個固定監察點，包括屋苑的污水沙井、渠務署的污水泵房和污水處理廠，以及醫院的污水沙井，藉以定期抽取污水樣本進行基因測試，監察病毒情況。定點採樣點數目在過去一年更大幅增加至100個，覆蓋約500萬人口。

因應疫情的發展，當局也推展臨時非定點檢測，從上游（即更接近源頭大廈）採集污水樣本，以加強追蹤社區內的隱形傳播鏈，而且多次找出隱藏患者，以二月三日一天為例，當局在總共75個樣本中發現28個呈陽性。

政府實施這個污水監測背後，除了有去年獲得日內瓦國際發明展金獎的香港大學新型冠狀病毒污水監測系統外，更有賴地理資訊系統（GIS）等先進科技。透過污水管網的數碼化地理資訊，GIS有助揀選最佳的檢測渠口位置，同時，GIS更用作把每天檢測結果、採樣地點、相關污水收集區、強制檢測大廈、污水渠網絡等資料組合和分析，以不斷完善檢測地點。不過，在實際採樣時仍有不少挑戰，如不少樓宇未能全面掌握渠圖，令採樣工作變得困難重重。

其實，完整的渠管網絡資訊是促使城市暢順運作的重要元素。據估計，香港地下公用管道總長度達10萬公里，至少是路面長度的47倍。有關當局必須及早完善渠管尤其地下網絡的資訊並數碼化，同時確保更新機制，不但有助抗疫工作，還有助提升城市的管理效率。

例如本港的地下網絡密集，要維修地下喉管有可能需在繁忙的路面進行，影響交通暢順。如地下網絡資訊數碼化，便能有效運用先進科技，令工程的協調工作做得更完善。

美國新澤西州一個人口僅10萬的小城鎮Toms River，它的都市公用事業管理局（TRMUA）在幾年前結合多項技術包括地理資訊系統（GIS）、擴增實境（AR）、微型攝錄鏡頭、運動傳感器和在地下管道可確定準確位置的系統等，令工作人員可以看到混合現實世界與地下管道的走線圖。同時，利用免提操作的智能耳機讓現場人員可與身處辦公室的工程師聯繫，雙方在了解現場實況下，方便作出溝通及給予指引，大大提升工程效率，也能增強工地安全。

而使用這些先進科技的大前提，便需要準繩及數碼化的地理空間數據。雖然本港的基建資訊已大致完好，但仍有不少改善空間。我們應及早填補這些空間資訊的漏洞，加快數碼轉型的步伐，以提升本港的競爭力。