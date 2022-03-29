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29/03/2022

私家車流量有增無減？以環保工具出行、打造低碳可持續生活環境，香港人做到嗎？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　有研究指出，汽車廢氣佔全球二氧化碳排放量達兩成，所以私家車流量增加不但引致交通擠塞，還會嚴重影響空氣質素。可是在過去10年，本港領牌私家車數量增幅達4成。相反，公共交通的乘客量卻明顯下降，即使屯馬線投入服務，鐵路佔公共交通比重於2020年仍較2018年下跌超過3%。

 

　　事實上，類似情況不僅在香港發生，全球不少城市的公共交通載客量同樣向下調。美國公共交通協會（APTA）的數據指出，美國過去10年人口持續增長，但公共交通乘客人次卻由2014年逐年減少；《經濟學人》指，加拿大多倫多的成年人也逐漸減少乘搭公共交通（乘客總數上升則因政府資助兒童免費乘坐）；英國倫敦、法國巴黎和德國柏林的公共交通乘客量也沒有跟隨就業率而上升，以往每年遞增的乘客升幅已不復見。

 

　　新冠疫情令問題雪上加霜。《經濟學人》結合蘋果、Google和荷蘭導航公司TomTom的數據，研究10個大城市的出行情況，發現2020年8月疫情開始減退時，不少人仍憂慮被感染，但卻不想戴口罩，便選擇自行駕駛，所以公共交通用量只回到疫前的4成。

 

　　面對私家車數量的增加，許多城市擬訂各項政策及方案去解決問題，例如透過徵收交通擠塞稅（倫敦：15英鎊，約158港元；斯德哥爾摩：最多105瑞典克郎，約89港元）、提高泊車費（紐約：兩小時35美元，約272港元）、禁止非電動車進入市區（如馬德里、奧斯陸、布魯塞爾等10多個城市）等。愛沙尼亞更早於2013年開始大膽嘗試，以稅收補貼公共交通，讓市民享用免費乘車服務，但去年該國國家審計部門發表報告指，這個計劃成果不似預期，私家車數量未有減少，至今超過一半人上班仍以私家車代步。

 

　　既然難以減少汽車量，不少地區改行單車政策，力求以單車這個可持續的出行模式應對氣候變化。研究機構NPD指，截至2021年4月，全球單車銷售按年上升了57%，達65億美元，比2019年度更上升了140%；這只是傳統單車的情況，新式的電動單車在歐洲更是方興未艾，配合多國政府（如德國和英國）提供2至4成車價的稅務優惠，估計到2030年，3,000多萬新購單車中，1,700萬部屬於較昂貴的電動單車。

 

圖片：unsplash.com

 

　　多國政府更同時在基建中加以配合，例如倫敦就增加了40英里的臨時單車徑，政府揚言會撥款20億英鎊（約211億港元）建設新的單車基建。不少城市如雅典、布達佩斯、米蘭、紐約及巴黎等，都紛紛把馬路劃為行人專用區，既助市民保持社交距離，也可劃出新的單車徑。

 

　　在香港，礙於人口稠密和行人道狹窄等原因，令使用單車出行有不少困難。而且，電動單車或電動滑板車等較環保的代步工具，至今仍未能合法在港行走。不過，香港現正進行北部都會區的規劃，如港府能在規劃時力求發展和環保並重，把這些新型的環保交通工具一併考慮，著手提升單車的可行度，鼓勵市民以環保工具出行，相信便可打造一個低碳可持續的生活環境。

 

 

 

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