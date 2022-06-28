用細菌製造瓷磚？多層物料合成木料？如何利用創新技術打造綠色建築，達至減排目標？

有指每製造一公斤水泥就會衍生同等份量的二氧化碳。現時，全球年產水泥高達40億噸，即可產生40億噸的碳排放，數量驚人。隨著城市化的大趨勢，預計未來30年碳排只會有增無減，這對地球的生態環境將造成持續傷害。

為應對氣候變化，全球各地都積極尋求可持續方案以減少碳排放，近年建造業市場上便出現不少堪稱低碳排放水泥，可取代傳統的水泥用料。例如有一種低溫水泥，就來自美國常春藤聯盟之一的羅格斯大學，製造過程中用較多黏土而少用石灰，毋須如傳統般加熱到千度，便能把二氧化碳鎖定在混凝土中，從而降低碳排量達七成。該公司現已和一間瑞士建材巨企合作，研發成果會率先在歐美市場推出。

另有初創「異想天開」，用細菌製造瓷磚代替水泥。該技術將沙放入模具並注入微生物，從而啟動類似珊瑚生長的過程，最後生物水泥會混合回收得來的花崗岩。這種環保物料受瑞典服裝企業H&M的青睞，打算把它用作該連鎖店的裝修物料。同是源自新奇的念頭，美國科羅拉多大學波德分校在國際物料科學期刊Matter上發表研究，指用一種能產生光合作用的微生物「藍菌」來製造低碳水泥，製成品有自我修復裂縫、吸收空氣中有害物質的功能，兼且相當耐用，如能成功應用，將會是綠色建造的一大突破。

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此外，也有人把木材改造，成為新一代建築物料。在挪威，一棟於2019年落成、樓高85米分成18層、名叫米約薩塔的大廈，就以木材建造，是目前全球最高的木建築。不過這個紀錄可能很快被打破，芝加哥市正和劍橋大學合作，設計一楝80層高的住宅，以木材為主要物料。在去年美國科學促進會（AAAS）的會議上，劍橋大學就介紹了一種嶄新的木料，它由多層物料合成，可用於地板、牆壁或樑柱，強度媲美鋼鐵，而重量則只有鋼的二成，而且有防火功能。

據知，這種新型木料建造一座300平方米的四層建築只會排放126噸二氧化碳，比用混凝土排放的310噸和鋼鐵排放498噸相對少。而用木板建樓可說是「負碳排」，因為樹木生長時會吸收碳，相當於540噸碳，所以被視為可持續發展的新動力，完全符合減碳環保的原則。

為支援本地建築工程廣泛應用環保技術，政府已於2018年撥款10億元成立「建造業創新及科技基金」，以提升業界應用新技術的能力。3年來這個基金已批出約一半即5億多撥款，而今年財政預算案再注資12億元優化措施，期望本地建造業可以創新技術打造更優質的綠色建築之餘，也能全面配合政府2030年的減排目標。