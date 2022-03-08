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08/03/2022

第五波疫情嚴峻！AI和大數據成抗疫重要角色？善用虛擬平台發揮互助精神

#AI #防疫 #大數據 #網上平台 #新冠肺炎 #疫情 #抗疫
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  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　面對日漸嚴峻的疫情，全城眾志成城，抗擊著疫情。這個過程中，很多企業和個人為疫情伸出了援助之手，哪怕是一點點綿薄之力，也是對社會做出的一點貢獻。這些溫暖和善意，將會匯流成一股暖流，讓我們戰勝疫情，恢復社會應有的秩序。

 

　　隨著農曆新年假期後，香港疫情一觸即發，第五波疫情來勢洶洶，確診數字屢創新高。疫情嚴峻，再次讓很多人對疫情的走勢心存疑慮。

 

　　科技本是冰冷的技術和代碼，而一些用智慧生活技術做實事，科技在這種關鍵時期，為大眾、企業和政府創造了效率，這就是為社會奉獻的最大的溫暖。

 

（圖片來源︰Pexels）

 

　　在疫情期間工作，對於企業來說，務必要強調兩點：第一，保證員工的健康，確保有不被感染的風險；第二，在保證健康的前提下，快速恢復業務流程，加速為社會創造財富。

 

　　毫無疑問，人工智能和大數據在這場「戰疫」中發揮了不可替代的作用。生死時速的戰疫競賽中，時間和人力無比寶貴。AI正將人們從重復、低效、繁重的腦力判斷工作中解放出來，繼而讓人們有更多精力投入到有價值的事情上。

 

　　疫情來襲時，當務之急是治療病患、控制傳播，科技在此之中的表現讓我們欣喜。但是我們以後更願意看到的，是未雨綢繆，防範於未然。

 

　　基於此，在往後的風險傳播中，人工智能和大數據勢必會在預測疫情爆發中擔任重要角色。

 

　　在此烏雲罩頂的時候，除了每天追蹤衛生防護中心的記者會，瞭解確診個案足跡；或是跟著新聞動畫，追蹤全球確診和死亡人數等，感到憂心忡忡外，有沒有機會從不同的面向看到烏雲後的一線曙光？

 

　　在香港不同團體機構發揮鄰里互助精神，協助長者及弱勢人群，挺過疫情難關，一些企業和組織也開始發揮互助精神和鄰里模式，協助長輩和弱勢者一起度過難關。疫情中的人性光輝！很多自願工作者自主發起的網上平台，在抗疫期間協助媒合社會救助需求？幫居家附近無力出門採買的人送餐和送物資。

 

透過虛擬平台和工具與年長者保持互動

 

　　而隨著有愈來愈多的長輩因為禁令無法出門，虛擬的網路交流工具變成他們與外界聯繫的重要管道，患難總有真情在，社交距離縱無奈收窄，但人心之間不能疏離。

 

　　不要以為抗疫是政府或大組織的事，其實每個人只要願意，都可以找到機會貢獻自己的一份心力，別讓恐懼拆散社區！

 

　　人類共同的危機要靠集體的智慧和善念一起來化解，人與人之間的不信任，但面對病毒更讓我們深切體認到：病毒的傳播沒有國界、不看膚色與文化背景。在大自然的面前，人類只有謙卑以對，用更多的善念和合作來尋求化解危機之道。

 

　　此時此刻，集體智慧的共享、發揮加上適當運用智慧生活比任何時候都重要。如中大醫科畢業生夥慈善機構辦免費視像診症、視像診症服務、視像遙距心理支援、遙距中醫診症服務等。

 

　　在今天這個大數據的局面，接受各種不精確、雜亂，也許不是缺點，反而可能是件好事，因為大數據強調的不單是資料的「完整性」也同時強調資料的「雜亂」，比起過去那些規模很小但精確的資料更能接近現實。

 

　　大數據使我們的生活可以過的更加的舒適，但人與之間的溫情，卻是我們能持續進步、成為更好的動力源頭。

 

 

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