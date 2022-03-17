疫下發揮獅子山精神！關心長者及殘障人士！一文睇多個網上社福機構實用資源︰食譜、運動、靜觀齊晒！

人生不免崎嶇，難以絕無掛慮，既是同舟在獅子山下且共濟，拋棄區分求共對……疫情愈趨嚴重，傳染範圍非常廣闊。每一個人也該主動關注身邊有殘障的朋友、長者、或有需要的家庭，盡量善用不同的社交通訊工具與親人好友緊密連結，溝通、電話等方式瞭解有需要的人遇到的困難和需求，適時提供溫馨提示，引導他們盡量少出門、打疫苗、勤洗手、戴口罩，做好個人衛生防護，給予以適度重視和尊重，當他們個人或其家庭成員中有確診或疑似感染（密切接觸者）等情況，要確保及時報告及予協助。

（圖片由作者提供）

由香港賽馬會慈善信託基金贊助， 特別推出網上版應用程式（Webapp）「賽馬會創新社工力量：認知障礙症行為心理症狀紀錄應用程式」，減輕照顧者的照顧壓力，與障礙症照顧者並肩同行。

eConnect 為殘疾人士提供全面就業支援，同時為僱主提供聘用殘疾人士的諮詢和協助，以促進殘疾人士就業。

數碼港其中一初創AESIR所製成的圖書《快樂王國》，是全港首本AR正向心理的幼兒教材，只需要以手機應用程式拍下書中的圖像，就會出現相應的聲音導航及3D動畫，患有自閉症的小朋友可從中「認識」較抽象的情緒。

網上也有很身心靈實用資源和活動陪伴大家一起抗疫。

古物古蹟辦事處（古蹟辦）主辦「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽

繪本—抗疫小夥伴（低年級）

聖雅各福群會：在家管教小TIPS之我要去街街

讓全身鬆一鬆: 全身放鬆法 (乾身洗白白)

讓頭腦鬆一鬆: 頭部放鬆法

香港教育大學「看動畫 · 學歷史」

經濟通主辦，東華三院檔案及歷史文化辦公室全力支持的「東華三院尋根香港系列——丁新豹趣談香港大歷史」

「東華三院尋根香港系列——丁新豹趣談香港大歷史II」

網上有很多身心靈健康資訊分享，但要注意在運動前應向專業醫護人員諮詢意見。

復康會

復康會網站內有一系列的緩痛練習介紹，讓患者在家中以運動紓緩痛楚。

1秒學識身心靈健康秘笈

由香港大學陳麗雲教授講解的身心靈健康秘笈。片中介紹了一系列的養生氣功，拍打練習和按摩片段示範。透過刺激不同穴位，促進血氧循環，有助改善病情，重新掌握開心和正面思想。

仁濟醫院按摩教學

由仁濟醫院社會服務部介紹的一套按摩教學。片中介紹了十二式的穴位按摩，從而減少疼痛對患者生活的影響。

長者椅上毛巾操

由嶺南大學「賽馬會跨代樂頤年推廣計劃」教授的毛巾操，透過這套運動有助改善身體的柔韌度，還可以提升肌肉耐力。

靜態伸展運動

由嶺南大學「賽馬會跨代樂頤年推廣計劃」教授的健身操。此伸展運動分別鍛鍊頸部、前臂、肩膊、手腕關節、後手臂、前胸、背部、下腰背、腿部腰側和眼椎及頸椎，從而提升關節柔韌性，放鬆肌肉。

八段錦運動

由香港癌症基金會導師教授的健身氣功八段錦。透過每天重覆練習可調理身體五臟六腑，有紓緩筋骨、減輕肌肉痠痛症候群，並提升自身的免疫力，從而達到養生保健的功效。

健腦八式

由香港認知障礙症協會介紹的健腦八式。特別適合長者及早期認知障礙患者。

中文大學腦神經科15分鐘全身運動

由香港中文大學腦神經科分享一套約15分鐘的全身運動。讓大家能夠在家做運動，此運動特別適合中風及柏金遜症病友。

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