社福機構疫下轉型！透過線上提供心理輔導、情緒支援！社企如何配合創科支援社會？

疫情仍然很嚴峻，學生們上網課也無法專心投入。很多社福機構也市場調查開展網上心理咨詢，為大家平復情緒，試著接納自己的恐懼和焦慮。

當疫情防控形勢好轉，會漸漸把疫情期間的焦慮、恐懼等應激情緒反應減少，原本被疫情遮蓋的深層次心理問題開始浮現。如何調整工作方式及時間、機構以情緒疏導為主，逐步轉變到以長程咨詢、解決深層次心理問題為主，針對共性問題的學生，特別是疫情中遭遇親人患病乃至病故的人。

疫情，特別是居家學習，考驗的是學生，也是家庭。很多機構為家長講解如何在溝通中提升自己和孩子的幸福感。線上分享會從學生需求出發，給學生和家長奉上了一杯暖心茶，引導學生與家人和諧相處。

其實在線上溝通也有獨特優勢，關鍵是要揚長避短，用心關愛學生或被照顧者。社福機構是他們心理健康的重要守護者，因為通過輔導報告、談心幫扶等溝通形式為普及心理健康知識，推進特殊疫情下的心理健康教育。

在當前情況下，如何提高現有醫生的效率是我們要思考的問題。疫情期間人們對互聯網問診的需求量猛增，讓大家都更確定，信息化對未來醫學行業發展的重要性。

第五波疫情完全打通線上線下診療環節的閉環，提供自我評估、在線問診、復診開藥、慢病隨訪、健康科普等私密高效優質的在線服務，實現心理健康服務的遠程化、精准化、智能化，同時也是提升醫生的服務效率和服務品牌，將醫生價值最大化。運用科技的元素來創新行業的服務模式，也是有助於緩解大眾「看病難、看病貴」的問題。

隨著人工智能、大數據等新技術和多學科交叉的發展，科技創新與醫學領域的結合日趨緊密，大家都在期待，5G時代能有更多樣化、個性化的就醫選擇。

醫療服務、社福服務、教育服務及復康服務全也作為一門需要情懷、擔當和溫度的行業，面對疫情所帶來的機遇與挑戰、思考與探索，必將迎來新的時代。

雖然在疫情期間，香港復康會部分服務需要暫停，但他們善用資源跳出社福服務框框，從以中心為本轉型為線上線下結合，以新穎方式繼續提供支援。如進行Facebook Live直播，並取名為「復康加油站」，藉著不同的勵志故事傳遞正能量，為大眾打打氣。另外，香港復康會還推出各種遙距服務，包括：電話諮詢服務，以瞭解復康人士的情況，提供更適切的服務；製作抗「逆」錦囊影片並上載至YouTube，透過網上教學讓患者在家抗疫之餘，繼續復康訓練；以及透過WhatsApp和Zoom等應用程式進行視像對話，提供情緒支援，送上關懷等。

數碼港初創公司在不同領域均透過科技，為對抗疫情作出重要貢獻：「華飛思科」研發的人工智能系統在疫情期間協助機構量度進出場所人士的體溫，減低病毒傳播風險；「Rice Robotics」 透過全自動配送機器人及消毒機械人「Snapask」 與非牟利機構合作向全港超過 4,000 名低收入家庭學生，提供一對一線上學習輔導；「GRWTH」則為本港的幼稚園、小學與中學提供免費網上學習的教學影片網上點播服務。「Find Solution Ai」開發的智能教學軟件4 Little Trees輔助授課，讓他能透過電子儀器的前置鏡頭收集學生情緒表現，有助瞭解學生進度並重點加強輔導。「Temi Medic」配備視像會議及高清鏡頭，方便謝絕探訪期間，進行遙距探訪；同時加入探熱等輔助醫療功能，能擔任「健康助理」進行包括量度血壓、體溫、血氧等基本健康檢查，甚至進行送水等簡單工作。

（圖片由作者提供）

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數碼港行政總裁任景信曾表示，數碼港一直與社群初創攜手以科技抗疫，在過去兩年，早於疫情開始初期，聯手社群初創開展「敢創抗疫」行動，推出一站式網上平台，網羅數碼港社群內一系列科技應用方案，為公眾及企業提供方針，亦結合不同初創的優勢及專長，推出聯合抗疫行動，幫助前線醫護人員、需適應在家學習的家長、學校及學生、家居隔離人士、基層家庭，以至飽受疫情衝擊的大中小企業。

另外，教研中心聯同三個合作機構 — 心光盲人院暨學校、語橋社資及路向四肢傷殘人士協會製作的「殘疾人士抗疫指南」，當中由各障別人士親身演繹抗疫期間遇到的困難，例如視障人士如何靠觸覺分辦口罩的前後、聽障人士如何在對方面戴口罩的情況下保持溝通、傷殘人士回家後如何清潔車輪等。

不少社福機構在疫情期間只能維持有限度的服務，他們的抗疫之路更加需要公眾的關注和照顧！

人與人之應發揮互助互愛的精神，讓每人都能夠安然地渡過疫情。





