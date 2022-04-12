創科生態經營之道！開放甚麼可推動技術創新與商業應用？

構建綠色創新生態應該擁有讓人才「宜居」和「宜業」的高質量生活環境，是吸引和留住人才的重要保障。打造有利於各界別技術交流的資源平台，符合創科人才需求的軟件和硬件環境。數碼港作為數碼科技大本營，其完善及獨有的創科生態系統，是初創企業得以茁壯成長的核心，數碼港園區及社群，匯聚覆蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競、人工智慧及大數據、區塊鏈、網路安全等多元化應用及科技範疇的初創及科技公司，能促進初創互相協作及交流。而其租戶還包括資訊科技跨國企業（如Microsoft、眾安國際）；以及投資者和法律顧問等其他創科生態系統的重要元素，除了能為其他初創成員提供支援服務，亦能令豐富數碼港的創科生態系統。

（圖片由作者提供）

除了為初創提供不同類型、不同階段的資金輔助，連繫各種持份者包括孵化器公司、加速器機構等，數碼港的數碼港企業網路、數碼港投資者網路、數碼港科技網路、數碼港專業服務網絡，亦為初創對接生意、投資、技術及專業服務支援，增加它們的成功率。初創有別於一般辦公室及共享工作間，數碼港的共享工作間Smart Space及辦公室，能更集中地匯聚數碼科技及創科企業及初創，產生更大協同 。

在數碼港工作的人是用一種前瞻性而絕不能以傳統眼光來看待新經濟，初創企業和其他企業不同，員工需要經常外出工作，上班時間亦富彈性，不一定是朝9晚5的傳統模式。故他們在創業初期很需要一個根據地，一處可為其建立人脈及支援的地方，而數碼港 Smart Space正好為初創企業提供靈活的辦公室，以及共享的辦公設施，例如會議室，讓他們可以彈性使用。

香港作為一個國際化的大都市，在法律秩序、國際化、生活環境、創新文化以及稅收政策方面都比較有優勢。另外，未來香港應該進一步開放產研結合，一方面吸引人才，打通人才的上升通道，另一方面推動技術創新及商業應用。

青年人是推動創新發展的主力軍，帶來新想法、輸入新血液、注入新能量，讓人才環境「活」起來。要將能力作為首要標準，讓他們當主角、挑大梁，充分發揮青年人才的主觀能動性和創造性。要用長遠眼光挖掘人才，把各領域創新能力強、發展潛力大的青年人才，作為後備力量重點培養，使之健康快速成長。

人才與環境相互依存，相互成長，相互成就。充分營造更優人才環境，最大限度發揮人才優勢，有效助力香港高質量發展。

作為初創的搖籃，數碼港善用他們的三張皇牌，第一張牌「引進來」，由於人才輩出，需要不斷引進不同高科技的人才和企業。很多創新科技企業其實與「引進來」戰略分不開。 第二張牌，「長出來」。引進來後最關鍵的是要培育一個環境，讓人才、企業生存壯大，形成案例。第三張牌，「合起來」。粵、港、澳、深圳特區，包括大灣區的智能製造，結合香港的國際化環境，若能讓各方合力，這個能量將會非常強大。

除了無形資產，由於數碼港經過多年發展，已有不少跨國公司進駐，數碼港商場一直積極提供多元的餐飲選擇，包括格調典雅的中菜廳「鍾菜館」、推行Farm to Table 的fusion 西餐「Interval Café」、提供本地自家製湯水、小食及便當的鴻福堂CAFE 概念店 「HFT Life」。數碼港及「數碼港培育計劃」初創企業Rice Robotics與健康品牌鴻福堂旗下最新café概念店 HFT Life合作，於商場採用機械人送餐服務，引入「零接觸」機械人Cybo點餐送餐服務，不單可以保持防疫距離，讓餐廳員工可以騰出更多時間提供貼心服務，提升營運效率。為熱愛新科技的顧客，呈獻「零接觸」體驗！

數碼港一直積極應用科技為顧客帶來嶄新餐飲及零售體驗，在美食廣場更匯聚世界各地具代表性的菜式包括日本、廣東、四川、西式/亞洲健康菜等的摩登食堂。

在整個園區智慧生活也融入在每個人的口裡，如在美食廣場的保溫自動販賣機「小熊便當」、有機抹茶食店Matcha Toyko、咖啡店Flash Coffee、以機械臂沖製的港式奶茶店Kam Cha (金茶王)。

「栽下梧桐樹，引得鳳凰來」。人才競爭說到底是人才環境的競爭，創科環境給予人的最好感受，就是「歸屬感」。要落實好配套措施，營造良好的服務環境，讓人才真正有「家」的感覺。只要幫助人才適應新環境，更好搭建讓人才施展身手的舞台，讓人才「心有歸處」。如，多一份歸屬感，生活上多一份幸福感，工作上多一份獲得感，人才就能積極發揮作用。數碼港讓香港這個國際金融中心與科技結合，在國際舞台上大放異彩。

打破傳統的局限，敢於創新才能找到突破口！