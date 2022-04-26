NFT市場持續升溫！餐廳、時尚品牌紛加入行列之際，社會開始關注其交易風險？

近日， NFT（非同質化通證）市場持續升溫。NFT作為一項區塊鏈技術創新應用，在豐富數位經濟模式、促進文創產業發展等方面顯現出一定的潛在價值， NFT的風險被社會開始關注。在2022年 4月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會發佈關於防範NFT相關金融風險的倡議， 呼籲廣大消費者樹立正確的消費理念，切實維護自身財產安全。

在4月1日，周杰倫在社交媒體上發文稱，其持有的無聊猿NFT 已被盜。另外持有的其他兩個項目“MAYC”和“Doodles”也相繼被盜，數量共3枚，一共損失了4枚價值不菲的NFT頭像。根據區塊鏈鏈上資料追蹤，這4枚NFT已經被攻擊者售賣，獲利約54萬美元。

NFT平台都以數位藏品的形式存在，其目的是通過「唯一性」凸顯其「價值」。NFT主要和數位藏品結合，主要是利用了NFT發行的稀缺性，這符合藏品的特徵，比如有限發行，權屬明確，但一定程度上並沒有強調這些藏品的藝術價值，也沒有激發使用者參與內容創作，所以NFT下的數字藏品只是一個過度模式，並非未來NFT長期發展的方向。

數位珍藏品轉售交易的主要風險是，當轉售過度注重藏品的稀缺性，而忽視藏品的藝術性，或者長期價值，沒有價值的交易往往是一陣風， NFT產權缺乏立法，投資者需要保持謹慎態度，作為數字藏品，首先應該是具備原創性和藝術價值，這兩點是數字藏品的基礎，利用NFT，只是將數字藏品的權屬固定起來，如果是原創和藝術價值的藏品，應該是數位藏品行銷和交易的合理範疇，但是大多數情況是，許多企業僅僅是利用NFT行銷，在市場上佔據有利地位和形勢。

去年底Web 3.0一詞從大爆發，主要是因為NFT相關應用開始落地，進入一般民眾的生活中，甚至許多傳統產業看見機會開始瞭解NFT，甚至自行發行NFT。

全球第一顆「可以吃的NFT」在台灣誕生，結合了主廚江振誠、VR導演黃心健、表演藝術家張逸軍三位藝術家，開創出NFT全新模式，一邊享用美食，一邊透過VR（虛擬實境）觀賞藝術家作品，讓NFT不再是生硬技術，而是能協助餐飲業、藝術家轉型，並讓一般人在生活中享受。

在 NFT 潮流下，外國早已有不少零售或餐飲業都有加入 NFT 元素，為顧客帶來更多利益與價值，而香港餐廳 Burgerism 就是首批將該概念引入的商戶之一！餐廳最近就宣佈將發行兩個 NFT 項目，分別是漢堡包 PFP 及畫廊餐廳會籍的 NFT，其中率先推出的漢堡包 NFT （BurgerismNFT），一共會有 2,222 個，所有 NFT 持有者仲可享有全年免費食漢堡包、利潤分成、參與漢堡包設計投票等超多項福利，相當於股東身份！另外，餐廳亦計劃造成全港首間 NFT 畫廊餐廳，與世界各地不同的項目方合作推廣 NFT 與元宇宙發展，將 Web 3.0 與現實結合，很值得期待。

（圖片來源︰Burgerism NFT Twitter）

Web 3.0領域的應用，將授權內容以NFT的型態儲存在鏈上，對於需要使用的一方來說，可以快速、透明地取得授權，並用於遊戲角色、品牌周邊等開發， NFT能讓IP授權得到解放，會形成一股很大商機。

而對於優惠券、促銷折扣、活動門票總會出現假冒，運用NFT技術進行鏈上確權存證，不會再出現假冒票據，並且發放數量，方便統計。

企業融資也是一件麻煩事，參與眾籌的用戶可以跟蹤錢款去向，在滿足活動開始時建立的智慧合約條例的情況下，才能發放。

在香港的數碼港其中一初創企業、綠色 NFT 交易平臺 Articoin 分別與本地藝術家 Cary Chiu 與 Guillaume Huet 合作，一起推行「NFT 慈善籌款計劃」，為他們的畫作生成 NFT 。兩名藝術家會將售出畫作的部份款項，分別捐助予香港柏金遜症基金及推廣兒童文學與女童教育的國際性非牟利組織 Room to Read 。由4月起市民可於 Articoin 平台及數碼港園區，欣賞兩位藝術家創作的畫作及瞭解其創作概念。

BlueArk亦正式宣佈與Elite Apes以及個別NFT收藏家合作，將於2022年5月5日至7月31 日在尖沙咀半島酒店的The Blue Ark內舉辦全港首個「無聊猿」NFT展覽，目標是將全球最頂級的NFT項目向公眾呈現出來。

而2022年已經推出 NFT 專案的品牌，Balenciaga 及 OTB 集團（Diesel、Maison Margiela、JIL SANDER 和 MARNI 等品牌的母公司）都已經確定將設立專門的業務部門，專注元宇宙相關業務的發展（NFT 也被認為是元宇宙的關鍵環節）。多數品牌更多是借 NFT 的熱度進行行銷，品牌可以借助 NFT 來提供全新的時尚體驗，以進一步刺激消費。

消費者觀念上可以接受收藏虛擬產品，NFT 收藏就類似於藝術品、手袋、潮玩、球鞋等實物收藏了。品牌自然是不會放過一個開闢全新市場和全新需求的機會的。

在NFT的世界會更加透明、效率也會提高，業者也要跟上政府法規，舊的產業逐漸淘汰，新的產業、新的工作會出現，整個生態又會改變，為世界帶來新刺激。