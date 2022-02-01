超限量Ichigosan佐賀莓小姐下午茶：絕色草莓＋頂級忌廉=絕頂美味草莓忌廉蛋糕！

真係literally轉眼又一年，日本士多啤梨季節又到！佐賀縣的獨有品種士多啤梨「Ichigosan佐賀莓小姐 」又再度於香港登場！

一年前Ichigosan佐賀莓小姐跟Cafe Life聯乘推出多款士多啤梨糕點，非常成功；一年後的今天，當然也再接再厲 —— 說到底，在世界停擺沒有旅遊的時期，各大旅遊局可以做的，就是以風土物產去宣傳其所屬地區的美，以味覺代替雙腿，食咗當作去咗。

一年前Ichigosan佐賀莓小姐與Cafe Life聯乘推出幾款糕點，反應甚佳；一年後的今天再次聯乘，卻是以外賣下午茶為主打項目。

日本、韓國各地都有出產士多啤梨，但我特別偏愛Ichigosan佐賀莓小姐，味道香甜、清鮮、多汁，果味雖濃郁但恰到好處，沒有很俗氣甜到膩之感，無論淨食或製成糕點都好正。

不過今次聯乘的主打之作，是下午茶外賣自取套餐 —— 在疫情反覆之下，外賣似乎是比較穩陣的美食推廣活動方式吧？總好過一不小心，整幢大廈或整條街道被封檢，一切都要被腰斬囉。

下午茶外賣自取套餐的內容，包括一套九款糕點總共18件，斯斯文文的話可供3至4人享用，若是大胃王就當作兩人套餐，每套盛惠$580 —— 完全是五星酒店價錢呀！不過，Cafe Life一向用料很好，就以忌廉來說，都是特別幼細綿滑，因為是採用來自福岡農場的鮮忌廉，屬於日本人口中的「鬼高い」（魔鬼般高級）的貨色，邪惡到教人難以抗拒，成本也是份外的高，特別在現今供應鏈斷裂、貨運業緊張的年頭，全世界都開始為通貨膨脹頭痛，頂級忌廉的價格或許也上漲了不少。

下午茶外賣自取套餐，一套九款糕點總共18件，分量頗多，但我要講明：不包括拍照時用來做裝飾的整包士多啤梨。

一份外賣下午茶，其實都足夠3至4人享用，但我和某KOL當日都未吃午餐，所以兩人合力在短時間內KO了整份。

此外，下午茶外賣的包裝，也十分講究，不單呈浪漫的粉紅色，還特別邀請到本地插畫家PEEP繪製，令整個下午茶予人很精美很可愛的愉快印象，有設計就有成本嘛。

本地插畫家PEEP繪製下午茶外賣包裝，品嘗當日的場內有其聯乘精品作為擺設。

下午茶外賣包裝本身都做得夠實淨，拿著出街會很搶眼，也會很招搖，一定會惹人妒忌啦。

試食會當日，佐賀縣為隆重其事，送出佐賀莓小姐可摺式購物袋給傳媒人士。

想不到那個可摺式購物袋，可以剛剛好包起整個下午茶外賣套餐，方便較遠距離的攜帶。

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