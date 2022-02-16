人氣堂食變招牌外賣！將玫瑰露叉燒豬油撈飯帶回家

所謂山不轉路轉路不轉人轉，這陣子香港飲食業都大概轉了好多個轉，都是為了在疫情下找個出路 —— 或者生路to be exact，街舖、小店固然要掙扎求存，星級餐廳、名牌酒店同樣也要出盡法寶，竟現今的市道不再只是汰弱留強，而是連以往很強的都有可能倒閉。

一向有做外賣生意的沙田凱悅酒店，除了藉著農曆新年而大賣盆菜，近日竟然推出了外賣自取版的玫瑰露叉燒豬油撈飯套餐。

四人分量的套餐，很紮實地包成兩大袋，一個人也可以攜取。

外賣食品特別附上消毒濕紙巾，供清潔外送包裝及雙手，很貼心。

我說「竟然」，因為這款玫瑰露叉燒豬油撈飯是該酒店中菜廳「沙田18」的人氣招牌名菜，而且不是隨便有得享用，必須要符合三大基本條件：1）至少六位起；2）貴賓房限定；3）預早訂定。只要未能符合以上其中一個條件，都無法享用。

四人套餐包括玫瑰露叉燒豬油撈飯、紫菜勝瓜斑片湯、芙蓉帶子煎蛋餅及欖菜四季豆。

點解如此多限制？因為此款叉燒是以堂弄火焰做法，廚師會在食客面前，即席為叉燒淋上玫瑰露及點火燒起來，火光紅紅的場面非常強勁，玫瑰露的香氣充斥空氣中，故此必須要有一定分量的叉燒，以及在一個較為私隱的空間，才做出應有效果，以便有關食客拍照打卡，亦可避免打擾其他客人。

原本在沙田18堂食的玫瑰露叉燒，是由廚師在客人面前即席淋上玫瑰露及點火燒烤。

變成外賣自取版本，當然沒有隨付廚師堂弄火焰的一part，視覺上的驚艷失卻了，打卡程度立即大減，幸好玫瑰露叉燒豬油撈飯本身是有水準而好吃的，叉燒屬傳統港式口味，採用國產豬脢頭肉，醬料亦是基本的糖、鹽、醬油、麻醬、磨豉醬等，不含奇異怪巧的調味，不含大刺刺濃甜的蜜糖，玫瑰露更是由香港本地製造的永利威，玫瑰味芳香優雅而不帶人造香精感，令叉燒口味份外迷人。

玫瑰露叉燒做得很不錯，白飯也蒸得夠乾身粒粒分明，配上豬油和豉油無得頂。

我知、我知，香港地很多人都是「叉燒專家」，對何謂最佳叉燒均有一套自己的理論、研究、觀點、關注與堅持，對此我是表示尊重，不過食一餐外賣啫，我是不會為了一嚿叉燒的事情跟同枱人拗到死去活來，弄到大家食飯都食得唔安樂，否則真係生嚿叉燒好過生你啦！

得承認，這款叉燒不至於是全城最正，合不合閣下歡心是很視乎個人口味，但它的整體是很好，我意思，除了玫瑰露叉燒，還有蒸得粒粒分明的白飯、自家熬製的豬油和調味合適的豉油，以達至一個很不錯的整體經驗 —— 有些時候，有好的叉燒，但白飯太不像樣；有好的白飯，豬油又太敷衍；白飯和豬油都齊備，又論到叉燒未達標。能夠樣樣平均，才會令人開心。

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