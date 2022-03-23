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23/03/2022

低處未算低！$99韓式燒肉放題！任食豬五花肉、青檸燒雞扒；$138食埋梨汁牛五花、安格斯牛肉拼盤

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Photo: 由作者提供

　　在最崩壞的時代，人性的光輝更容易被彰顯，超平的美食亦更容易被找到，所以我就乘著時代巨輪劈波斬浪，去到旺角朗豪坊試試$99韓式燒肉放題。

 

　　某個星期五的中午，朗豪坊是一片的寂靜，商場內遊人甚少，愈是往上層走，愈是人跡疏落，簡直像是進入空靈意境，彷彿已聽到悠遠天籟之聲……

 

　　然後發現，人潮都集中於10樓的Lab 10門前和店內。

 

　　Lab 10是場內超人氣的韓式燒肉店，以無煙無味的燒烤設計為賣點，加上價錢划算食品繁多，每位二百多元就可放題任吃，午餐更有超平宜優惠，以至很受MK一帶年青人歡迎。

 

　　近日疫情好像很嚴重，Day Day萬萬聲的個案數字，令餐飲界非常灰暗，Lab 10卻十分進取，推出午市時段$99放題，有朋友相約前去，我本來都十五十六，偏偏遇著剛剛，政府突然宣佈暫緩全民檢測，並列出逐步鬆縛放寬限聚計劃 —— 咁即係生活要開始回復正軌啦，而正軌就當然要出外用餐啦，是不是？加上政府立即重推強檢，成千上萬市民上街聚集兼輪候進行核酸檢測再不是夢 —— 咁即係出外排隊是安全的啦，所以去食肆門前攞籌等入座都應該OK啦，是不是？我有冇理解錯誤呢？有沒有高人指點下呢？

 

　　在未等到高人出現時，我惟有先安心出門食放題。

 

2022年3月的朗豪坊，多麼的清幽寧靜，隨便找個角落都可以不受打擾下進入冥想狀態。

看似冇人排隊，其實大家都領了號碼，站在門外的欄杆等候入場。

 

　　作為「Lab 10處男」，我是去到門口、看過大型餐牌，才知道是怎樣的玩法 —— 以往最正路的燒肉放題是每位$278，在90分鐘內可吃盡肉類、熟食、蔬菜、飲品及甜品合共度54款食品，十分適合胃口超大的朋友以及發育中的年青人。至於今次重要的75分鐘午市放題，原來分別有$99和$138兩個價格，$99的包括24款食物、白飯任食、飲品一杯，$138的則多添兩款牛肉，並且若like和share該店Facebook page便可獲一份安格斯牛肉拼盤。

 

　　跟朋友相討過後，我們都決定選擇$138，加幾十蚊試埋兩款牛肉，以獲取比較全面的體驗。

 

價錢比較正路的$278燒肉放題，可食齊多款牛豬雞、熟食、蔬菜、飲品及甜品，另有8折的外賣自取拼盤。

這是逢星期一至五的午餐時段放題，分別有$138和$99兩種消費價錢。

 

下一頁：放題體驗、真實食評！哪些items屬必食？

 

 

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