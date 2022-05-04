餐飲業見曙光，我也終於做到「世一」！率先試廚師發辦「花膠官燕魚湯餃」！同場加映外脆內軟煎茶粿、黑蒜香煎花蝦斑球

常言道「五窮六絕」，但在2022年卻是「二窮三絕」，限聚令加禁堂食之下，飲食業只能吊住條命，幸好由四月尾起政策開始放寬，踏入五月更見前景光明……

海景嘉福洲際酒店的中菜廳海景軒，應該是不少人的飯堂，午間飲茶及晚餐開飯都有捧場客，只不過都不敵二月至四月的疫情大爆發，隨著限聚令加禁堂食，尖東以至整個尖沙咀都人影稀疏，大部分人都WFH或買外賣，海景軒有幾用心落力去經營，都難以應付一個空空的場，以至有段時間海景軒要完全關門，真是幾廿年來前所未見的慘絕，之後只在周末周日做午市，算是慰藉一下仍願意出外吃點心的熟客。



去到4月中，政策終於肯宣佈放寬，海景軒才慢慢開始復甦過來，加上消費券的推動，踏入5月更加是高朋滿座，連大廚梁輝雄師傅都在Facebook出帖話：「做到有點手軟，走上走落的足足行咗好幾十個運動場。」





踏入4月，飲食業終於看到點點暏光，海景軒亦正式重新開業。



人廚逾四十載的梁輝雄師傅，是海景軒的靈魂人物，造就了海景軒的路線和口味。



在淡靜的時期，梁師傅當然沒有懶惰下來，充份利用閒餘時間去構思新穎菜式，所以我在海景軒正式重開之日，就無端端成為「世一」—— 成為世上第一個品嘗到梁師傅全新的花膠官燕魚湯餃的客人，堅呀！



此菜式 —— 或叫點心都可能得 —— 明顯是以灌湯餃為靈感，一般灌湯餃是以高筋麵粉做成餃皮，梁師傅嫌太實，於是以澄麵加生粉做出另一口味餃皮，像潮州粉果，具韌性，蒸熟放入湯都無問題。餃內約有一兩半分量的官燕，加上有花膠煲煮的魚湯，擺明是滋補養生的富貴菜式。



為何會有這款未有客人吃過的嬌貴食品？因為此菜式是來自海景軒的「廚師發辦」套餐，價錢在$1,000+10%以上，由梁師傅主理一些沒有在菜牌列出的特別菜式，這道花膠官燕魚湯餃就是一直收埋口袋裡「私家菜」。





據說我是第一個客人品嘗到這款花膠官燕魚湯餃，我終於成為「世一」。



一口咬開花膠官燕魚湯餃，內裡全部都是官燕，大約有一兩半的分量。



魚湯味道頗香濃，但沒有半點腥味，內有半件花膠，好滋補又養顏。



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