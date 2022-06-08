全港最潮Food Hall！手機App+人工智能+環保結合！吃盡45位亞洲名廚創作：吉列豬肉三文治、葱油手撕雞飯、龍蝦湯喇沙

聽說鰂魚涌太古坊開設了全新的food halls，我不知對它有甚麼期望，以為只是一個比較靚的白領食堂，到埗後才發現這個project玩得好大 —— 是非常之大，可能會成為各種大型食肆與美食中心的未來發展藍圖……

德宏大廈2樓的KIN Food Halls的入口處，限聚令大概是not applicable，因為集結了大量等候入場食午餐的太古坊白領族 —— 說到底，薪金有多高，都覺得搵食艱難。

從入口處的扶手電梯徐徐直上，在兩旁大型電視屏幕的夾道歡迎下，咦，來到KIN Food Halls樓層，開始覺得人生有希望，因為這裏作為一個很大眾的美食中心，予人非常之良好的感覺，氣氛很適中，色調很平實，衛生情況十分佳，而且營運得好像不錯，雖然是新開幕，無論顧客與服務員都似是作適應階段，不過其流程設計、室內裝修以至餐牌選項，皆帶來一份新氣象。

位於太古坊德宏大廈的入口處，看似沒有人，其實門外大排長龍，等候服務員指示入內。

通往KIN的扶手電梯都好大格局，驟看以為是身處大型商場或時尚夜場，其實是去food hall食餐便飯。

KIN Food Halls的創立人Matt Reid，本身是某餐飲集團大老闆，他有感於現代化的餐飲業為地球環境帶來種種問題，希望可以做一些事情，並認為透過人工智能和自動化的應用，可有助去解決或至少紓緩狀況，於是實踐了一個全新餐飲空間，兼建構了一個食物應用程式，以食物選擇和消費模式去嘗試實踐這個人人都放在口邊的環保空中樓閣，務求從經濟效益、社會和環境方面挑戰傳統餐飲業的基礎，達到更佳效果。

首先，KIN Food Halls佔地總共18,000平方尺，其實一半以上地方都作為廚房和營運，Matt帶我參觀過廚房各部門，好靚、好乾淨、好衛生、好多垃圾分類，他說廚師每道菜式都運用可追溯源頭的食材，而且眼見來自四方八面的食材附有各式各樣的包裝，構成大量的紙和塑廢料，Matt說這方面都在努力處理和討論中，務求達到源頭減廢。

然後，是可容納300個座位的KIN Food Halls用膳空間，其室內設計運用逾25%的建築材料為可再生物料，25%大家或認為「不算很多」，但至少這一步已行出了 —— 去講、去批評真的很容易，去做才是王道。

餐廳佔地18,000平方尺，當中有10,000平方尺是作為廚房及營運，另有8,000平方尺可容納300個座位。

絕大部分座位都是顧客先到先得的free seating，壽司吧是少數可訂座位置，現時在做每位$188任揀任食。

跟KIN Food Halls創立人Matt Reid（右）合照，他把人工智能和環保概念結合，並踐實於我們常見的food hall文化，在香港以至很多地方來說，都是很罕見。

我問Matt：「KIN Food Halls這個計劃是何時展開？疫情出現嚴重影響香港以至全球餐飲業，是否算是一個契機？」我在想，若不是疫情，如此龐大的舖位面積有可能全面翻盤，變成全新概念的飲食空間嗎？

Matt說：「的確，是疫情爆發之後，才出現這種機會和空間，也要謝謝太古集團的鼎力支持，他們以很放開的態度去洽商，並願意著眼於長遠的發展。」真的，疫情以來，令更多人去反思究竟未來何去何從，亦同時出現了希望。

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