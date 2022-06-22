醉醺醺、火辣辣川式火鍋體驗！當33種香料火焰醉雞鍋遇上紹興酒浸牛小排、醉蝦丸！甜品仲有藤椒雲呢拿雪糕

疫情期間一個關乎餐飲旳特點，是先後曾出現「打邊爐家族」或者「火鍋店群組」，卻甚少聽聞有「西餐群組」、「法國菜群組」、「印度咖喱群組」之類，難道火鍋真的份外高危？火鍋店又何去何從？

然後，事隔不久，風聲稍鬆，大家又群起出動打邊爐喇！只少我身邊的火鍋之友，都是對鍋中物堅貞不二，只有個天未崩塌下來，就要爭取打邊爐的機會。

香港人 —— 或者世上所有華人 —— 都很熱衷於火鍋，也許我們的飲食文化向來重視族群化和社交化，在餐飲的過程，很需要擁有某種親朋共眾與圍爐取暖的情懷。相反，只要一個人單獨享用餐點，便很容易被問及「點解咁悶呀」或者被誤會「獨到冇朋友」。

所以呢，疫情限聚對火鍋族來說，是特別的辛苦和難受，一兩個人吃外賣餐的寂寞與隔絕，形同被判入社交監獄一樣。來到現在，我們都好像習慣了每日千宗染疫個案，火鍋朋友都順應了香港新秩序，繼續出街享受打邊爐的快慰。

我並不是火鍋族人，老老實實，作為本性內外而不好社交，我本身不是太喜歡打邊爐，不過凡事都有例外，灣仔「川流」的火鍋，是我很樂意去的其中一間，因為品質上頗有保證，用餐的環境亦跟一般火鍋店不太一樣，簡單的說：比較Chill囉。

全黑色的門面，好處是看起來夠Cool，壞處是一個不留神就步過。

如果你第一次進入川流，或會誤以為這裏是酒吧或夜店，又或者是吃西餐的地方，總之不是傳統火鍋店格局。

大窗，在日間引入陽光讓一室明亮，到夜間則像畫框把街景定格。

餐前的小食，包括泡菜、花生、爆谷、青瓜，全部都不錯，佐以啤酒、白酒或有汽酒都很適合。

令火鍋得出多種口味的百寶，這只是show piece，川流在Bar枱設有調味料及醬料的自助區，讓客人自行選擇。

川流本身設有酒吧，所以有供應各式酒精飲品及雞尾酒，還有很不錯的咖啡選擇。在火鍋上枱之前，服務員就先端上兩款餐前一口雞尾酒，一款是茉莉蜜桃，即是以香片茶為基調，另一款是麻辣烏龍，即是以烏龍茶為基調，兩款的味道都很mild，酒精不強烈，勝在夠芳香和開胃，最重要是茶底本身都幾OK。先淺嘗這兩款餐前雞尾酒，喜歡的話，不妨再點選其他特色雞尾酒。

正式開餐前，先享用兩杯餐前特飲，分別是花香果甜的茉莉蜜桃（右）及刺激開胃的麻辣烏龍（左）。

火鍋有多款湯底選擇，如果喜歡辣味的話，可選三十三香辣火焰醉雞鍋，據說是以33款香料作為調味，上枱加熱時還可選擇加入干邑、冧酒或玫瑰露，不單添上香濃味，還可點火變得火紅紅，雞肉本身夠香辣風味，配料如茄子、魔芋也很入味，很不錯。

三十三香辣火焰醉雞鍋，可選擇加入干邑、冧酒或玫瑰露，也可選擇不同辣度。

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