$780抵食日本炭火燒鳥Omakase！日籍大師傅＋紀州備長炭，雞頸雞腎雞肩雞皮雞尾雞脾臟18道炭燒風味

近幾年，日本餐廳在香港大發圍，除了價錢貴到難以想像的壽司店，還有各式各樣的中價料理和居酒屋，連開業多年的食店都好像被重新關注……

由作者提供位於D2 Place的鵜舞，早在2013年已開業，我沒有去過，我身邊很多朋友都路過而未曾進入過，但我知道有些人以鵜舞為飯堂，也有視它為間中良朋聚腳好地方，可能因為其風格路線比較casual，置身其中，既像在東京新橋區白領男人 —— 當地稱作Salaryman —— 常去的居酒屋和料理店，亦像在大阪心齋橋或道頓崛的不夜天式店舖，總之，就是一處令人可以放低平日重擔和枷鎖，把情緒釋放出來，喝喝酒、說說笑的輕鬆餐飲空間。

開業於2013年的鵜舞，一直是荔枝角區的人氣日本料理店，深受附近上班族和日本客人歡迎。

甫走進店舖，感覺如置身如日本當地，既像東京新橋區Salaryman最愛的居酒屋，又像大阪道頓崛遊客常去的通宵食肆。

鵜舞提供燒鳥、天婦羅、爐端燒等多種日本料理，當然還有壽司和刺身，所以牆上掛有關於海魚的裝飾。

我意想不到的 —— 或者從來沒有留意 to be exact的，是像鵜舞這樣風格貼地和本地的料理店，原來一直都有日本廚師駐場，而且會很認真地去處理天婦羅和燒鳥。今年4月，鵜舞就聘請了來自東京的廚師下田豪馬，特別主理燒鳥的部分，還推出燒鳥Omakase，每日只限6至7位，而且要絕早訂座，讓下田師傅提早準備良好食材。

在人人不能到日本旅遊的時期，香港的Omakase都可以亂開價，只是想也想不到，剃舞的燒鳥Omakase，只是每位$780！這個價錢真的可以經常來光顧囉！

廚師發辦的燒鳥，每日只限6至7位，並一定要提早訂座。

這個燒鳥Omakase，循例都先由冷盤小食開始，但無論品質和分量都是交足功課，刺身固然夠新鮮，茄子亦來自熊本飛機貨，連雞肝醬都是大廚之作。吃過了冷盤小食，我對燒鳥的期望不其然被提升了，但同時同自己講「要冷靜一下」，始終都是$780一位的Omakase，不應投進太多想法，以免落得很失望 —— 我不是悲觀，但you know，世途險惡，依家食幾千蚊一餐，都有可能中伏失望而回㗎。

燒鳥廚師發辦先來一道刺身，是右口魚（鰈魚）薄切海膽卷。

右口魚（鰈魚）的味道偏清淡，但薄切再捲著海膽，味道就立即提升。

清酒都是月山的出品，分別是粉紅色標籤的純米吟釀出雲和藍色的芳醇辛口純米，店經理推介後者，口味比較更搭配燒鳥食品。

第一道正式的前菜是熊本縣凍茄子，延續刺身的鮮味，都是以清鮮味道去開啟客人味蕾。

另一道正式的前菜是雞肝醬吐司，雞肝醬當然是自家製品。

雞肝醬的分量頗為慷慨，其實足夠用來塗4片吐司，但在這階段吃太多麵包也屬不智，兩片就算。

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