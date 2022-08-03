奢華酒店佛心價意大利食堂！令人有選擇困難症的羅馬方形薄餅、手工肉醬千層麵、烤走地黃油雞、意式糕點

早陣子疫情期間，香港湧現了不少高檔路線的意大利餐廳，一間比一間豪華，一間比一間昂貴，想不到近日卻在某個很貴的地方，出現一間頗為平易近人的意大利餐廳……

這間就是BluHouse，位於Rosewood，即是尖沙咀瑰麗酒店。

但We are talking about Rosewood喎！點可能是平易近人？是的、是的，在很多人心目中，Rosewood是城中之霸，價錢是生人勿近。

不過這間BluHouse的確是走輕鬆隨和親民貼地的路線。

首先，它是literally「貼地」，位於酒店的G/F，不必經過酒店lobby樓層前往，在K11 Musea的士站旁的K11 Atelier入口可通往，在面向星光大道Victoria Dockside那一邊的位置也有入口位。

其次，以它的地點和環境來說，其人均消費額大約$400至$500可說是極之普渡眾生 —— 我知、我知，對很多普羅大眾來說，花$500用餐還是一項負擔，而我也不是試圖在宣揚瑪麗安東妮「Let Them Eat Cake La」離地主義，只不過我們係講緊Rosewood喎，這個定價你仲想點啫？





其中一個入口，好低調好簡潔，予人良好親切感，沒有店大門高的氣焰。

室內色調好簡單好舒服，同時好有品味，可見品味不一定是雕欄玉砌，你有品味的話隨便砌都砌得靚過人。

如剛才所說，雖然BluHouse風格好casual而價錢也是該酒店食肆之中最親民貼地，但感覺上都好奢侈 —— 奢侈在於環境非常闊落，枱與枱之間的距離好疏爽，人與人之間的空間好慷慨，在吋金尺土的香港，很多食肆的廚房都不夠位企，居然有間餐廳如此闊落真是感覺侈奢到極，加上光線充足予人十分開揚的美好舒服feel，是一個很適合Weekend以超hea態度用餐的妙極地方。





天花板的放射式線條設計，是畫龍點睛，予人立體感覺和充滿動感。

開放式的廚房位置，既陳列各款食材和已煮成的菜式，亦展示烹調的過程。

由於地方很闊落，所以隨手都可以拍出很寬敞的空間感。

據說BluHouse分為兩個概念，分別是走休閒路線、每日早上11:00至晚上10:30服務大眾的BluHouse Food Hall，以及走高檔餐廳風格、只限星期二至晚上6:30至10:30營業的的The Dining Room by BluHouse。我是到BluHouse吃午餐，自不然落入前者BluHouse Food Hall領域，享用各式頭盤、意粉、薄餅、主菜、烤肉、甜品、糕點、三文治、雪糕、咖啡等等。至於The Dining Room by BluHouse的部分，日後有機會去了解一下再向大家報告吧。





如果想在周末或周日食午餐或晚餐，切勿企圖walk in，上網訂枱先啦，逢每個月第一日早上10點就會開放訂枱。

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