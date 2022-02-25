  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
我家私房菜玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

25/02/2022

外賣優惠｜精選6大抵食高質外賣！7折食米芝蓮中菜、人氣火鍋；85折A5黑毛和牛便當、$348激抵Omakase！

#外賣 #外賣自取 #Foodie #晚市禁堂食 #防疫 #火鍋 #美食 #Omakase #佐敦 #酒店 #逸東酒店 #中環 #和牛 #黑毛和牛 #海港城 #灣仔 #尖沙咀 #壽喜燒 #Sukiyakiya #BIFTECK #Amelia Hong Kong #WAKO SAKE SOCIETY #WAKO SAKE LABO #逸東軒 #米芝蓮 #香江花月 #安格斯肉眼 #Foodmap
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 由各餐廳提供

　　防疫措施一再收緊，繼沒有晚市堂食後，現在連午市堂食都要收緊至2人一枱！打開手機想掃掃外賣平台APP落order，卻又因疫情關係，連外送服務都受影響，這個時候就只好靠「外賣自取」！近期不少餐廳都推出外賣自取服務，兼且有優惠，編輯就為大家精選了中、日、西餐的外賣優惠，除了7折食人氣火鍋、9折歎美國靚扒，還有$348激抵Omakase！梗有一款啱你心水！

 

1. 逸東軒：優惠價食米芝蓮一星中菜！外賣自取滿$800即獲7折！

 

　　想安在家中都吃到星級美食，就千萬不要錯過逸東酒店中菜廳逸東軒的外賣自取優惠！連續六年獲頒米芝蓮一星的逸東軒最近就推出了全新的星級外賣菜單，當中有超過20款砂鍋小菜，如花雕雞油蒸膏蟹、乾葱鮑魚雞煲、豉油王焗中蝦等等，無論與家人飯聚、又或是為家常便飯簡單加餸都啱！

 

豉油王焗中蝦 $468

 

　　外賣菜單同時更新增30款招牌得獎菜式，必食之選有明爐蜜汁叉燒、二弄玻璃蝦球和七味鹽燒羊鞍！現在買滿$800即可享7折優惠，以優惠價就試盡一系列名菜，在家都一樣可以食得好！

 

左：脆皮燒腩仔 $228

右：蜜汁叉燒 $280

 

逸東軒

外賣自取時間：中午12時至晚上9時

查閱外賣菜單：按此

WhatsApp訂購：按此

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

 

2. 香江花月：人氣火鍋外賣自取7折優惠！

 

　　天氣乍暖還寒，當然少不了吃火鍋暖暖身！位於佐敦的火鍋店香江花月向來sell懷舊，向來都是人氣打卡熱點，為滿足一眾火鍋控的慾望，香江花月就推出了下午外賣自取火鍋7折優惠，讓大家輕鬆安坐家中都可以享受高質素火鍋！

 

牛乳玫瑰鍋 $168

 

　　編者特別推介牛乳玫瑰鍋，湯底以牛乳加入玫瑰花入饌，滲出淡淡花香，適合一眾女士；另有初菊龍井雞鍋，龍井配上具清熱功效的杭州雛菊，茶味清香又可以去除雞湯的燥熱，吃火鍋同時又可養生，啱晒一家大細！

 

初菊龍井雞鍋 $198

 

香江花月

外賣自取時間：

中午12時至晚上9時（正價）

下午5時30分後（7折優惠）

電話：2736 8368 / 6565 7888 

地址：佐敦佐敦道 31-37 號百誠大廈 2 樓

 

下一頁：$348抗疫價Omakase、85折黑毛和牛壽喜燒便當！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#外賣 #外賣自取 #Foodie #晚市禁堂食 #防疫 #火鍋 #美食 #Omakase #佐敦 #酒店 #逸東酒店 #中環 #和牛 #黑毛和牛 #海港城 #灣仔 #尖沙咀 #壽喜燒 #Sukiyakiya #BIFTECK #Amelia Hong Kong #WAKO SAKE SOCIETY #WAKO SAKE LABO #逸東軒 #米芝蓮 #香江花月 #安格斯肉眼 #Foodmap

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk