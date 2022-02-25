外賣優惠｜精選6大抵食高質外賣！7折食米芝蓮中菜、人氣火鍋；85折A5黑毛和牛便當、$348激抵Omakase！

防疫措施一再收緊，繼沒有晚市堂食後，現在連午市堂食都要收緊至2人一枱！打開手機想掃掃外賣平台APP落order，卻又因疫情關係，連外送服務都受影響，這個時候就只好靠「外賣自取」！近期不少餐廳都推出外賣自取服務，兼且有優惠，編輯就為大家精選了中、日、西餐的外賣優惠，除了7折食人氣火鍋、9折歎美國靚扒，還有$348激抵Omakase！梗有一款啱你心水！

1. 逸東軒：優惠價食米芝蓮一星中菜！外賣自取滿$800即獲7折！

想安在家中都吃到星級美食，就千萬不要錯過逸東酒店中菜廳逸東軒的外賣自取優惠！連續六年獲頒米芝蓮一星的逸東軒最近就推出了全新的星級外賣菜單，當中有超過20款砂鍋小菜，如花雕雞油蒸膏蟹、乾葱鮑魚雞煲、豉油王焗中蝦等等，無論與家人飯聚、又或是為家常便飯簡單加餸都啱！

豉油王焗中蝦 $468

外賣菜單同時更新增30款招牌得獎菜式，必食之選有明爐蜜汁叉燒、二弄玻璃蝦球和七味鹽燒羊鞍！現在買滿$800即可享7折優惠，以優惠價就試盡一系列名菜，在家都一樣可以食得好！

左：脆皮燒腩仔 $228

右：蜜汁叉燒 $280

逸東軒

外賣自取時間：中午12時至晚上9時

查閱外賣菜單：按此

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地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

2. 香江花月：人氣火鍋外賣自取7折優惠！

天氣乍暖還寒，當然少不了吃火鍋暖暖身！位於佐敦的火鍋店香江花月向來sell懷舊，向來都是人氣打卡熱點，為滿足一眾火鍋控的慾望，香江花月就推出了下午外賣自取火鍋7折優惠，讓大家輕鬆安坐家中都可以享受高質素火鍋！

牛乳玫瑰鍋 $168

編者特別推介牛乳玫瑰鍋，湯底以牛乳加入玫瑰花入饌，滲出淡淡花香，適合一眾女士；另有初菊龍井雞鍋，龍井配上具清熱功效的杭州雛菊，茶味清香又可以去除雞湯的燥熱，吃火鍋同時又可養生，啱晒一家大細！

初菊龍井雞鍋 $198

香江花月

外賣自取時間：

中午12時至晚上9時（正價）

下午5時30分後（7折優惠）

電話：2736 8368 / 6565 7888

地址：佐敦佐敦道 31-37 號百誠大廈 2 樓

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