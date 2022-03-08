居家抗疫儲糧攻略｜美味速食懶人包特集！編輯精選MUJI、Kabu-Go、韓印紅、阿布泰，日韓泰巧手菜、小食翻熱即食！

第五波疫情嚴峻，加上政府宣布的全民檢測安排或涉及「小禁足」，令香港各大超市出現搶購潮，市民紛紛入定貨儲糧。另外，加上跨境司機、上水屠房員工陸續染疫，導致蔬菜鮮肉供應不穩，更大大開動了市民的儲量Mode……其實不少生活商店、超市都有多款即食食品和急凍美食出售，讓你在不能堂食的日子、居家隔離或是「禁足」期間都可以享用餐廳級數又超方便的懶人滋味，誇張點，仲可以有旅行感覺！

1 無印良品MUJI：有水準和風料理

日式生活商店無印良品除咗零食，近年更推出愈來愈多款即食食品和急凍美食，由咖喱、湯、拌飯拌麵醬汁、急凍菜餚都有。至於價錢就在$35至$65 不等，價格定位中上，但勝在能輕鬆複製久違了的日式味道，而且用料部分來自日本，烹調亦高水準，即使在家都可吃到無印café級數和風料理！

一人份量冷凍料理包

無印良品的冷凍食品款式非常多，將傳統日式料理、和洋料理整成不含化學調味的一人份量的冷凍料理包，只需以平底鑊簡單烹調10分鐘即可享用，令準備料理變得更輕鬆。

自製香煎三文魚配羅勒汁 $35

自製香煎日式山椒雞肉 $35

自製西班牙式蒜香八爪魚 $35

即用蔬菜

因為跨境司機陸續染疫，導致蔬菜供應不穩而價格高企，有時更出現有錢都買唔到的情況。這時候，不如入手少量急凍即用蔬菜頂住先啦！無印良品有多款預先切好的蔬菜，可以方便用作烹調各種日常餸菜，亦能補充營養所需，而且一份內有不同種類蔬菜，對於小家庭來講，比自己散買再煮化算！

四式雜菜（包括椰菜花、西蘭花、甘筍及洋葱） $30

綠色蔬菜（包括西蘭花、菠菜、豌豆及四季豆）$25

日式點心

除了主食外，無印良品的日式點心同樣深受好評，特別是品牌的「日式蝦肉燒賣」，就曾經得到不少燒賣關注組會員的大力推介！當然還不少得簡便開餐之選餃子啦！

日式蝦肉燒賣 $45/ 240g（15件）

日本黑豚肉餃子 $45/ 360g（20件）

無印良品急凍食品銷售點：

利舞臺分店、太古廣場分店、太古城中心、德福廣場、又一城、屯門市廣場、新城市廣場、新都會廣場

營業時間：請參閱官方最新通知

下一頁：超抵燒肉、火鍋、拉麵組合