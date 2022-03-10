港九新界最正燒味地圖！老字號／炭燒／食神叉燒齊晒！米芝蓮燒鵝、中午沽清芝麻皮燒腩、琵琶鴨邊度搵？

由廣告中的「斬料、斬料，斬大嚿叉燒。油雞鹵味樣樣都要，斬大舊叉燒。」，以至電影中的「黯然銷魂飯」，證明帶著油香燶邊的燒味，無論在任何年代，也帶給香港人親切熟悉的安慰。燒味總給人粗獷又麻甩的感覺，其實一件出色燒味的誕生，由選材、醃味到燒製也十分講究。差之毫釐也大大影響風味，這也是為何在外國難以尋覓到心水燒味的原因。燒味，街角小店也好，五星酒店中菜廳出品也好，是香港人的人間美味。在香港人要盡量留家期間，以下精選的10間燒味店，希望可以為大家的味蕾和心靈帶來治癒系感動！

港島區

大半世紀紅牌飯店 ：再興燒臘飯店

再興燒臘飯店可說是香港地標式食肆，多年來成為遊客來港must visit的燒味店。再興家族於二次世界大戰前已於灣仔開設廣東燒臘店，近年曾獲選《香港澳門米芝蓮指南》車胎人美食，美國CNN更稱「再興是叉燒的同義辭」。

再興燒臘飯店已經營大半個世紀，保留真正古早口味。

（圖片來源：網上圖片Flickr）

再興即使已轉用明火爐代替由二戰前的炭爐，但仍堅持於店中自設工場，每天由店內具有40年工作經驗的試味員，將大量香料混合汁料，試出與往昔一樣的味道，就是古早味。另外，再興的叉燒選用脢頭肉製作，不加鬆肉粉，每天新鮮出爐。招牌有叉燒油雞燒鵝三寶飯，以及烤乳豬飯，價錢大概為五、六十港元，可說是灣仔區親民美食。

再興燒臘飯店

地址：灣仔軒尼詩道265至267號地下C座

電話：2519 6639

食神監督黯然燒魂飯： Chop Chop食神叉燒

Chop Chop食神叉燒作為燒味店來說，形象可說年輕又有玩味，但最為人津津樂道的，是餐廳顧問為香港四大名廚之一的食神戴龍師傅。戴師傅為香港金牌食神餐飲管理有限公司董事長、法國廚皇會名譽主席、粵港澳名廚會名譽會長等，獲得獎項和名銜多多，而最令人印象深刻，是他曾在周星馳的電影《 食神 》中客串，而電影中「黯然銷魂飯」的靈感也是來自戴師傅的叉燒煎蛋飯。

Chop Chop食神叉燒有煲仔飯版黯然銷魂飯$85，採用有機食材，燒味也可食得健康。

（圖片來源：Chop Chop食神）

Chop Chop食神叉燒由戴龍師傅擔任顧問，當中的黯然銷魂飯可說最正宗。

（圖片來源：Chop Chop食神）

戴師傅為Chop Chop食神叉燒擔任顧問，主張祟尚天然有機的食材，以正宗手法烹調。採用本地豬肉炮製叉燒，燒味包括燒鵝、白切雞、豉油雞等，絕不使用任何化學添加劑、味精和色素，做出經典又不失健康的口味。Chop Chop食神叉燒除了有食神原創黯然銷魂飯，還有黯然銷魂飯煲仔飯，充滿香港本土風味。

Chop Chop食神叉燒

地址：北角宏安道18號地下3號舖

電話：3618 7718

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