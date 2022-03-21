簡單美味和風料理！4個MUJI營養食譜推薦：白蘿蔔番茄豆奶煮、洋風田樂茄子、紫薯奶昔，入廚新手都做到！

還有一個月才晚市當食才正式「解禁」，相信屆時大家都一定會外出狂吃一番！不過在這段在家抗疫的日子，晚餐不是家常小菜就是簡單西餐，相信大家早已「煮到厭」！沒有好煮意，又不得不煮？在網上搜尋芸芸食譜，最吸引、美味的想不到遠在天邊……就在MUJI網站！編輯這次就為大家精選了幾個來自MUJI的日式簡易食譜，由冷盤、主菜以至配菜甜品也一應俱全，當中大部分食材都可在MUJI買到，方便到極！事不宜遲，今天就來頓日式料理吧！

食譜資料來源：MUJI無印良品

冷盤：作為Light lunch、前菜都啱！南瓜豌豆沙律

冷盤可說是日式料理不可缺少的一部分！先來個「南瓜豌豆沙律」，要做足日本風味，就要選用日本南瓜，香甜味濃的南瓜伴以豌豆 、四季豆和荷蘭豆，滋味得來又口感豐富，十分開胃！除了當冷盤，更可以做多一些放雪櫃，假日閒時也可以吃！

（圖片來源：MUJI無印良品）

材料：（1人分量）

1. 日本南瓜 1/3個

2. 豌豆 50克

3. 四季豆 50克

4. 荷蘭豆 50克

5. 番茄(切片) 2/3個

6. 紅椰菜 (切絲) 1/8個

7. 鹽 1/2茶匙

8. 黑胡椒 適量

醬汁：

1. 羅望子 1湯匙

2. 沙律醬 3湯匙

3. 鹽 1/3茶匙

4. 黑胡椒 1/5茶匙

5. 橄欖油 1茶匙

做法：

1. 先製作羅望子沙律醬。倒去羅望子醃汁，然後切碎羅望子。

2. 於碗中加入羅望子及其他所需材料並拌勻。

3. 於熱水中加入鹽灼熟四季豆、荷蘭豆和豌豆，撈起後浸泡冰水。

4. 南瓜去籽，用錫紙包裹放進焗爐，以180°C烤焗20至30分鐘至南瓜可讓竹籤刺穿的程度，待涼。

5. 將南瓜放涼後，輕輕壓碎，拌入鹽和少許胡椒，取走硬皮部分。

6. 用水沖洗紅椰菜後瀝乾水分。

7. 混合步驟灼熟的豆類、南瓜碎、紅椰菜及番茄，拌以步驟羅望子沙律醬即成。

主菜：營養值滿分！白蘿蔔番茄豆奶煮

想必大家也吃過「豆乳美人鍋」！豆乳營養價值高，不少日式料理也以豆乳入饡，其實只需蘿蔔、本菇、番茄和洋葱四種材料，在家也可以輕鬆煮出「白蘿蔔番茄豆奶煮」！以豆奶燜煮日本白蘿蔔及番茄等蔬菜，鮮甜得來又健康，營養值可說是滿分；若無肉不歡，不妨試試加入豬肉或牛肉，相信會是另一番滋味！

（圖片來源：MUJI無印良品）

材料：（1人分量）

1. 日本白蘿蔔 500克

2. 本菇 1包半

3. 洋蔥（切片） 80克

4. 蒜頭（切碎） 半茶匙

5. 生薑（切碎） 半茶匙

6. 番茄 200克

7. 月桂葉 1 片

8. 番茄膏 1 茶匙

9. 豆奶 50毫升

10. 百里香 1 條

11. 番茜（切碎） 少許

調味料：

1. 烹調用酒 2 茶匙

2. 鹽 半茶匙

3. 淡味醬油 1 茶匙

4. 橄攬油 1 茶匙

5. 黑胡椒 適量

6. 雞粉 2 茶匙

7. 本和香糖 2 茶匙

做法：

1. 燜煮蘿蔔。將蘿蔔、雞粉、本和香糖及400毫升水放進鍋中，鋪上穿孔牛油紙，蓋上鍋蓋，煮至可讓竹籤刺穿的程度。

2. 於另一個鍋中加入蒜頭、生薑、橄攬油略炒至金黃色，然後放入洋蔥和月桂葉，炒至洋蔥變通透。

3. 加入烹調用酒、番茄膏、番茄、鹽、醬油，煮滾。

4. 加入暖豆奶。

5. 加入燜好的蘿蔔、100毫升的煮汁、本菇及百里香，鋪上穿孔牛油紙，蓋上鍋蓋，以慢火燜煮。

6. 上碟，灑上黑胡椒、番茜即成。

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