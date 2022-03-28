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31/03/2022

開電視套餐 | 睇名廚、KOL新飲食節目兼優惠價歎美食！$468威靈頓牛柳2人餐、限定高質火鍋、日本直送刺身

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Text: Christy Yiu Photo: i-Cable提供

　　疫情至今仍未見平穩，能否於4用尾恢復晚市堂食也是未知之數（只是期望）；加上受疫情影響，不少食肆索性暫停營業，連買外賣也變成一大難題！不用擔心，救星來了！近日香港開電視的全新煮食節目就與多間本地商戶合作，推出不同外送飲食優惠，即睇有無啱你心水！

 

香港開電視全新煮食節目《疫境中的餐桌》

 

　　香港開電視推出全新煮食節目《疫境中的餐桌》，為大家解決疫情下每晚「煮乜好？」的苦惱，節目每集會邀請不同名廚或烹飪界KOL示範不同菜色，讓觀眾輕輕鬆鬆就可以一同煮出兩道餸菜！除了有名廚教煮，最大亮點是節目與超過100間香港本地商戶合作，於每晚節目內由主持及嘉賓為觀眾獨家送上的「開電視套餐」優惠，由家常小菜、火鍋、甜品、飲品、靚湯以至廚師發辦及素食都一應俱全，好吸引！事不宜遲，立即睇定以下精選外賣優惠！

 

1. Marco's Oyster Bar & Grill：威靈頓牛柳二人餐！

 

　　眾多優惠中，最吸引編輯眼球的一定是來自Marco's Oyster Bar & Grill的「威靈頓牛柳二人餐」！套餐由原價$888減至$468，惠顧更即送意大利葡萄氣酒一支，人均只需二百多元就可以享用一共5道菜的套餐！套餐包括一條約10安士的威靈頓牛柳，雙重口感的威靈頓牛柳配上香氣撲鼻的鵝肝醬，perfect match！

 

 

優惠期：2022年4月4日至6月3日

 

2. 旅鍋：外賣限定四人份火鍋套餐！

 

　　趁天氣仍帶點涼意，在家打邊爐也是不錯的選擇！位於尖沙咀的火鍋私房菜專門店「旅鍋」主打以旅遊達人的味覺，嚴選世界各地高質食材，再配搭特式美味鍋底，一直也深受火鍋控歡迎！這次旅鍋就推出了「外賣限定四人份火鍋套餐」，由原價$1,688減至$1,168，讓大家可以優惠價在家嘆高質火鍋；至於套餐詳細內容，就要到時留意節目公布啦！

 

 

優惠期：2022年4月4日至6月3日

 

3. 豪宴集團：抗疫超值孖寶！

 

　　除了西餐和火鍋，當然也少不了大家最愛的中菜！各區都有分店的豪宴集團就推出了「抗疫超值孖寶」套餐，價錢只需$328就可以輕鬆歎到上湯焗西澳洲龍蝦送稻庭烏冬以及脆皮一品燒雞半隻，買來加餸也是不錯的選擇！

 

 

優惠期：2022年4月4日至6月3日

 

4. MISSMEAT：抗疫Homemakase！

 

 

　　想食日本料理，一樣有好選擇！網店MISSMEAT就推出了Homemakase抗疫料理海鮮刺身套餐，二人前的份量只需要$599，設有自家送貨車隊的MISSMEAT保證會以適合的温度送上食材，讓大家安在家中都可以食到高質Omakase！

 

優惠期：2022年4月4日至6月3日

 

5. 力生 NS MALL：嘆齊7款日本直送海鮮！

 


 

　　除了MISSMEAT，力生NS MALL同樣有日本直送海鮮提供，是次更推出$988｢至尊套餐」！套餐內含7款日本直送海鮮，包括大拖羅切片、喜知次一夜干、日本白象拔蚌等，同時更贈送4款日本蔬菜和$50現金券，好抵！

 

優惠期：2022年4月4日至6月3日

 

　　除了以上外送優惠，「開電視套餐」同時亦有不少由煮食材料、即開餸包及網上超市所提供的優惠，至於優惠換領方法和詳情，就要留意到時節目公布啦！

 

《疫境中的餐桌》

 

播映日期：2022年4月4日起，

播映時間：逢周一至周五晚上8時半至9時

「開電視套餐」優惠：2022年4月4日起

 

 

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