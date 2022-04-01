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01/04/2022

漢堡包推介！嚴選5間香港必吃Burger店：港式人氣王、米芝蓮熟成牛漢堡、全球最佳漢堡、荃灣隱蔽正店

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Text: Katty

　　對於部分香港人來說，漢堡包才是真正的comfort food，鬆軟的麵包、多汁的漢堡扒，可以豪爽地大啖大啖吃，才是最治癒。除了經常可以吃到的連鎖店Five Guys及Shake Shack之外，其實香港還有多間漢堡包店很值得一試，這次編輯部找來6間位於港九新界各區的心水推介，有平有貴，burger迷可以跟着去朝聖！

 

1. 嘉寶漢堡：超人氣港式漢堡

 

　　位於葵涌區的嘉寶漢堡，以平價港式漢堡包餐作主打，賣相雖然平平無奇，但勝在真材實料，而且選擇多，共有十多款牛、雞、豬、蝦、羊、素食漢堡，更可加錢追加配料，所以一直深受區內街坊支持。幾年前開始愈做愈有名氣，吸引不少區外食客慕名而來，之後更於尖沙咀開設分店，方便各區fans來幫襯。一客芝士牛堡只是$40，另加$16便可升級至套餐，包括飲品及小食，除了薯條更可以選擇燒賣或炸燒賣，抵食之餘又很有本地特色，值得一試。

 

店內的漢堡包口味非常多元化，想吃得豪一點，可以揀這款黑松露芝士漢堡，都只不過是$52。

（圖片來源：嘉寶小食Facebook）

 

嘉寶漢堡（尖沙咀分店）

地址：尖沙咀寶勒巷9-11號和益中心地下

電話：9521 4405

 

下一頁：米芝蓮推介熟成牛肉漢堡扒

 

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