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29/04/2022

放假去Chill！4間編輯私心推介打卡café：隱世湖景、百年藥行改裝、人氣富士山奶酪，即刻去！

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Text: Christy Yiu

　　又到放假的日子！逛商場、行山、Staycation等都是大家連假的指定節目，不過相信大家和編輯一樣，總有一兩天會想到café喝喝咖啡，過上一個懶洋洋的下午！近年香港愈來愈多特色café，文青、簡約、工業風，林林總總令人花多眼亂；這次編輯就為大家精選了幾間私心打卡café推介，大家不妨趁周末放假去試試！

 

1.    The Hideout：隱世美景如外國小島，打卡一流！

 

　　今年初開業的The Hideout位於梅窩，環境清幽，開幕不久便成為超為人氣Café！前身是釣魚場的The Hideout離梅窩碼頭不遠，走進餐廳，眼前迎來一個大魚塘，伴以旁邊的樹林山景，加點想像力，就如置身於外國小島一樣，吸引不少人山長水遠前來打卡！

 

The Hideout的隱世美景吸引不少人專程前來打卡！

（圖片來派：The Hideout @ Facebook）

 

　　The Hideout主要提供和輕食，雖然食物選擇並不算多，不過café必備的all day breakfast、酸種吐司、牛角包、蛋糕等等都可在menu上找到。來到café當然要嚐嚐咖啡，餐廳提供不同咖啡豆以供一眾啡迷選擇，有Ethiopia、 Panama，亦有House blend，手沖咖啡當然亦本地烘焙的咖啡豆；坐在魚塘旁來一杯Long black，何其寫意。不過提提大家，The Hideout採用預約制，長期full booking，如果想打卡影靚相，就記得要到網站預約！

 

All Day Breakfast／$130

有齊炒菇、炒蛋、多土、煎腸和parma ham，不過份量較一般café少，適合小鳥胃女生。

（圖片來源：eatortrip @ Instagram）

Scone Set／$70

配以藍莓果醬及cream cheese，和朋友一人一件就啱晒！

（圖片來源：filmystomach @ Instagram）

餐廳提供不同咖啡豆： Ethiopia、 Panama、House blend，咖啡迷必試。

（圖片來源：The Hideout @ Facebook）

 

The Hideout

地址：大嶼山梅窩銀礦灣路

預約：https://www.thehideout.hk/reservations

 

下一頁：百年藥行改裝！中式 style café

 

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