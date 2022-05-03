母親節2022 | 最正最抵母親節自助餐推介！任食生蠔/鮑魚盛宴/蒸海鮮/榴槤甜品，總有一款啱阿媽！邊間Buffet加送靚景、護膚禮品？

今個星期日就是母親節，剛好碰上社交距離措施放寬，翌日又是假期，真是天時、地利、人和！各位想好帶媽媽到哪裡慶祝嗎？除了要玩得盡興之外，當然要帶媽媽食餐好！中式？日式？韓式？還是西式？編者覺得，不用煩惱，只要book一個有水準的自助餐就可以滿足媽媽多個願望！編者幫大家集齊城中值得一試的母親節自助餐，還不快快行動！即睇推介！



#1 唯港薈The Market︰任食即開生蠔、榴槤甜品



唯港薈的自助餐廳The Market的自助餐出名高質兼選擇多，稱得上香港自助餐的頭幾名！The Market在今個周末就推出「甜蜜母親節自助饗宴」，美食選擇多不勝數，難怪吸引不少吃貨去朝聖！等編者逐一跟大家介紹有甚麼好吃！



自助餐的主角當然是海鮮啦！The Market的自助餐除了有冰鎮海鮮、刺身壽司之外，最最最吸引就是任食新鮮即開生蠔，現在已很少自助餐有生蠔供應喇！此外，The Market的日式美食區有必食的吞拿魚丼、櫻花蝦壽司卷配三文魚籽；烤肉區就不少得慢煮牛扒和羊架；至於熱盤的推介就有麥皮蝦、花雕醉鴨舌！樣樣都做得細緻不馬虎，樣樣都想吃！



美食推介還未完！女士們總有另一個「甜品胃」，而The Market自助餐的甜品一樣好出名，這個榴槤控一定知道吧！母親節自助餐就有唯港薈的招牌榴槤甜品，還有GODIVA軟雪糕和Movenpick雪糕任吃。餐廳更會送上北海道牛乳貢品桃膠配燕窩，媽媽一定會吃得開心！



款款甜品都好精緻呀，記得留肚食！



北海道牛乳貢品桃膠配燕窩



The Market





地址︰尖沙咀東部 科學館道17號2樓

電話︰3400 1308

自助餐供應日期︰5月7日至8日



供應時間及收費︰

早午餐（1145am－0230pm）

成人$708；小童$478

晚餐（0630pm－10pm）

成人$938；小童$658

網站︰https://bit.ly/3y7usQz

註︰另收加一服務費



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