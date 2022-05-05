母親節2022 | 超靚母親節蛋糕冧媽媽！手袋造型忌廉蛋糕、似足寶石士多啤梨撻、優雅花藝蛋糕，同媽媽邊吃邊打卡！

還有數天就到母親節！除了帶媽媽去食大餐之外，一份有心思的母親節禮物當然不少得啦！如果不想再送手袋、護膚品這麼普通的禮物，那就可以考慮送一些靚靚的打卡蛋糕，有得食又有得打卡！目前有不少酒店、蛋糕店都推出以母親節蛋糕，好像有心型朱古力、花藝蛋糕等等，款款都好精緻！即睇編輯的推介！

1. 唯港薈：手袋造型「橄欖油」蛋糕，睇得又食得！

母親節蛋糕一樣可以食得健康！唯港薈今年推出3款以橄欖油製作的母親節限定蛋糕，啱晒注重健康的媽媽們。先有「Rosalie's Purse」，以一眾媽媽喜愛的手袋為設計靈感，外層的粉紅玫瑰唧花加上朱古力心型，像真度十足！蛋糕用上橄欖油製作，入口滑順，內層配以士多啤梨、日本香桃和雲呢嗱白朱古力忌廉，清甜不膩，吃多兩口也不怕！

「Rosalie's Purse」 士多啤梨香桃忌廉蛋糕 (兩磅裝) $688

（圖片由唯港薈提供）

而「Love Carnation」則以白朱古力片交疊出康乃馨的立體外型，盡顯糕餅團隊功架，亦是行政總廚何偉誠師傅的皇牌之作！康乃馨內同樣包著日本香桃、橄欖油蛋糕及雲呢嗱白朱古力忌廉，同樣睇得又食得！至於「Blooming Love」以簡約忌廉蛋糕造型配上玫瑰花蛋白脆餅，同樣加上士多啤梨果肉和白朱古力忌廉，味道柔軟香甜，十分適合喜歡低調的媽媽！

「Love Carnation」香桃忌廉蛋糕 (一磅裝) $498

（圖片由唯港薈提供）

「Blooming Love」士多啤梨蛋白脆脆忌廉蛋糕 (一磅裝) $428

（圖片由唯港薈提供）

唯港薈Hotel ICON

推廣日期：即日至2022年5月8日（需於最少3天前訂購）

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂

查詢：3400 1343／green@hotel-icon.com

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