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05/05/2022

5間老字號懷舊扒房重溫！70年代上流氣派、富豪級上海西餐、集體回憶鐵板餐，回味上世紀浪漫！

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Text: Yan Chung

　　飲食潮流不斷變，今時今日精肉店開得成行成市，日本和牛、美國US Prime、dry aged / wet aged牛，在家吃餐廳級靚扒不是夢。不過，還是偶爾想到扒房，除了品嘗大廚精準烹調、生熟剛好的牛扒，有時是想感受扒房獨有的體驗；更重要的，還有往昔難忘回憶——對鐵板扒餐充滿興奮期待的童年回憶、大啖吃美式牛扒甜品的輕狂歲月，還有以往遙不可及的高級扒房、上海式西餐的尊貴服務，都為碟上牛扒倍添滋味情味。找一天、找一家扒房來細味一下吧！或是趁母親節帶媽媽懷一下舊，都是不錯的慶祝主意！


1.    回到70年代最具氣派扒房—— Hugo’s


       以巴伐利亞籍小說人物Hugo Ludwig Wilhelm von Gluckenstein命名的希戈餐廳（Hugo’s）在1969年開業，當時位於彌敦道的凱悅酒內，裝潢猶如歐洲古堡，屬於香港七十年代最具氣派的扒房。當年Hugo’s的客人非富則貴，李小龍、Madaonna、泰國公主、菲律賓總統也是座上客。昔日場內設有現場樂隊，結帳時女客人會獲得一枝玫瑰，男客人會獲得一支雪茄。那些年在Hugo’s鋸扒，是上流身份的象徵。



Hugo’s的裝潢仍流露七十年代的典雅華麗。
（圖片來源：Hugo’s提供）

Hugo’s貴賓房像古堡中的飯廳。
（圖片來源：Hugo’s提供）


        舊凱悅酒店於2005年拆卸，五年後，新凱悅酒店於河內道重開，Hugo’s的經典也再次重現。Hugo’s門口仍擺放了盔甲武士，場內牆上掛的古董刀劍和長短槍枝，熟客最愛的絲絨梳化，高貴的銀色餐車，甚至貴賓房的地板也是從老店搬來重置。扒房雖然換上新廚，多年來也設計出不少新菜式，但招牌菜如龍蝦湯、生牛肉他他、黑椒牛柳、燒頂級牛肋骨肉和席前烹調的火焰橙酒班戟等，仍留在餐牌上。走進Hugo’s，就像進入浪漫懷舊電影的場景當中，被脫離現實的經典華麗包圍。



以老店搬來的餐車載上Hugo’s招牌烤美國頂級牛肋骨。
（圖片來源：Hugo’s提供）

烤牛扒質素極高。

甜品車亦是Hugo’s另一經典。

可能是城中最高級的火焰焗雪山。
（圖片來源：Hugo’s提供）


Hugo’s


地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂
電話：3721 7733
營業時間：星期一至日 12nn－3pm、6pm－10pm


下一頁：逾四十年歷史美式扒房

 

 

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