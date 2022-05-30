端午糭2022︳編輯部10大必試端午糭推介！二十七頭吉品乾鮑魚金腿糭／健康蒟蒻米糭／四川麻辣糭，米芝蓮級、矜貴、創新、素糭齊晒

臨近端午節，買糭應節是指定動作，不過坊間有五花八門的糭子款式和口味，看到花多眼亂不知該入手哪款……編輯為大家 best pick 10 大必試端午糭推介，以尊貴食材、新奇口味和素糭劃分，最矜貴一定是九龍香格里拉的二十七頭吉品乾鮑魚金腿粽，每隻叫價逾2,000元，派頭十足；至於新奇有趣之最，不得不提Reign Abalone的蒟蒻米糭，單是以米粒形狀的蒟蒻包製糭子已經一大噱頭，而且食落健康，值得一試！趁尚有幾日才到端午節，記得把握機會買心水靚糭和家人一起睇住龍舟慢慢細味！

尊貴糭

端午糭推介 01 | 四季酒店龍景軒：全新雞樅菌元貝響螺糭

四季酒店的米芝蓮三星中菜廳龍景軒在這個端午節推出全新雞樅菌元貝響螺糭，由名廚中菜行政總廚陳恩德及團隊創作，餡料用上矜貴食材如響螺粒及味帶微辣的雞樅菌，吃起來口感豐富帶嚼感，還有陣陣菌香。端午糭禮盒當中還有另一款麥米花生蓮蓉鹼水桂花糭，特別在將麥米花生露這款傳統甜品變成新口味甜糭，內餡的蓮蓉更煮成流心狀，麥米和花生也預先蒸煮兩小時，稍為軟化才加入糯米內，味道香甜獨特。師傅教路，品嘗這款甜糭時不妨加點附送的桂花蜜，令味道昇華。





四季酒店龍景軒 端午糭禮盒

（圖片來源：香港四季酒店提供）

四季酒店

端午糭禮盒（包兩款新糭及雪片蜜蘭單叢茶葉一盒） $438

取貨日期︰即日至6月2日（10am至8pm）

取貨地點︰四季酒店酒店餅店

查詢：3196 8708

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端午糭推介 02 | JW萬豪酒店：本地醬油入饌金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭

同樣是米芝蓮星級中菜廳，JW萬豪酒店旗下的米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿今年首度推出端午糭子禮盒，當中有齊金殿乾鮑瑤柱裹蒸糭及金殿日本紅豆糭，前者加入溏心南非吉品乾鮑魚、日本瑤柱、關刀豬腩肉、韓國有機雞腿肉等頂級食材，矜貴至極；同時更選用本地醬園—頤和園以古法釀造的無添加醬油，為糭子增添一份鮮香；後者則以原粒日本紅豆、油心鹹蛋黃及關刀豬腩肉炮製，特意不加入鹼水，讓大家細味食材的原味。

JW萬豪酒店萬豪金殿 糭子禮盒

（圖片來源：JW萬豪酒店提供）

JW萬豪酒店

糭子禮盒（包裹蒸糭和紅豆糭各一隻） $488

訂購日期︰即日至6月3日於網上訂購可享九折優惠

取貨日期︰即日至6月3日

取貨地點︰JW萬豪酒店3樓萬豪金殿

查詢：2810 8366

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