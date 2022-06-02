6月自助餐推介！主題勁多勁吸引Buffet！任食凍波士頓龍蝦生蠔鴨肝／蟹癡盛宴／泰式燒烤／食肉獸派對／名店港式情懷

經過漫長晚市禁堂食後食慾有減？從來沒有這回事！4月尾晚市自助餐回歸，Buffet迷已蓄勢待發，各酒店也開始推出特色主題，6月將是自助餐百花齊放之月，是時候展現唔食唔知胃口好的真諦。蟹迷不可錯過狂擦時令靚蟹、食肉獸可以來個「酒肉派對」大啖吃高質豬牛羊、掛念泰國的話便在維港旁以燒烤美食假裝度假、愛香港就要來個本土老字號盛宴，還有四百幾蚊抵食又豐富的自助餐……每個自助餐都有一個必吃的主題、必吃理由，是時候對號入座訂定位！

#1 蟹癡必食！由冷到熱中西日蟹盛宴 + 無限凍波士頓龍蝦：凱悅咖啡廳

蟹迷特別鍾情自助餐，因為每當酒店推出蟹宴自助餐，必定極速爆滿。尖沙咀凱悅酒店咖啡廳現時推出的「蟹之盛宴」自助餐，當然也十分搶手，想訂要快！自助餐除了海鮮冷盤有鮮甜無比的加拿大松葉蟹腳和蘇格蘭麵包蟹外，還有新西蘭青口、越南大蝦、小龍蝦及咖啡廳的招牌無限量凍波士頓龍蝦。



冷盤有鮮甜無比及爆膏的麵包蟹。

（圖片來源：尖沙咀凱悅酒店）

招牌無限量凍波士頓龍蝦簡直是回本之選。

（圖片來源：尖沙咀凱悅酒店）

啖啖肉的加拿大松葉蟹腳。

（圖片來源：尖沙咀凱悅酒店）

冷盤之外，還有一系列以蟹炮製的特色菜式。開胃頭盤有蟹肉飛魚籽沙律、泰式蟹肉青木瓜沙律、暖暖的蟹肉濃湯及蟹肉周打湯等。日式美食有軟殼蟹青瓜卷及蟹肉蟹膏軍艦壽司，而天婦羅區更供應酥脆多汁的即炸軟殼蟹。另外，多款以蟹入饌的熱食及主菜包括蒜香撲鼻的港式避風塘炒肉蟹、香辣惹味的星洲胡椒肉蟹、鑊氣十足的蟹肉蛋白炒飯、滋味的蟹肉扒西蘭花及從開放式廚房烤爐新鮮即焗的蟹肉番茄羅勒薄餅。另更有廚師在巨型巴馬臣芝士輪上即炒蟹肉蟹皇意大利飯，巴馬臣芝士的淡淡堅果香氣令螃蟹的鮮味提昇。

巨型巴馬臣芝士輪上即炒蟹肉蟹皇意大利飯，巴馬臣芝士的淡淡堅果香氣令螃蟹的鮮味提昇。（圖片來源：尖沙咀凱悅酒店）

惹味得很的港式避風塘炒肉蟹。

（圖片來源：尖沙咀凱悅酒店）

單是擦蟹已令蟹迷大滿足，除了蟹肉主題美食，自助晚餐特色菜還有鴨肝鐵板燒、天多利烤羊架、慢烤原條頂級牛肋骨肉、西式香草烤乳豬、北京烤鴨等，由海洋歎到陸地，更食勻多國風味。

邪惡到暈的鴨肝鐵板燒。

（圖片來源：尖沙咀凱悅酒店）

凱悅咖啡廳

地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700

「蟹之盛宴」自助餐

供應日期：即日至7月31日

供應時間：

（午市）星期一至日 12nn-2:30pm；

（下午茶）：星期日及公眾假期 3:30pm-5:30pm；

（晚市）星期一至三 6pm-10pm、星期四至六及公眾假期前夕 首輪5:30pm-7:30pm 次輪8pm-10pm、星期日及公眾假期 6:30pm-10pm

收費：

（午市）星期一至五 $388／成人、$194／小童，星期六、日及公眾假期 $478／成人、$239／小童；

（下午茶）$348／成人、$174／小童；

（晚市）：星期一至四 $708／成人、$354／小童，星期五至日、公眾假期及其前夕 $768／成人、$384／小童；另收加一服務費

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