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14/06/2022

父親節自助餐2022 | 至正Buffet大集合！海鮮大餐、任食生蠔和牛、即片烤鴨、任飲啤酒齊晒！爸爸大滿足！

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Text: Edith Photo: 各酒店提供

　　父親節快到了！各位孝順仔女想好了如何犒賞為家庭默默付出的爸爸嗎？低調含蓄的爸爸或許不需要甚麼奢侈昂貴的禮物，一家人好好吃一頓豐富的就已經好滿足！說到豐富的一餐，第一時間就想起自助餐！為了慶祝父親節來臨，城中各大酒店都推出不同主題的父親節自助餐，一餐可以吃盡中西泰日韓美饌，無論爸爸喜歡吃甚麼都必定揀到心水，一家人大快朵頤！

 

【父親節自助餐】大胃王爸爸要去！香港康得思酒店The Place

 


 圖片來源：香港康得思酒店

 

　　位於香港康得思酒店內的The Place就在6至7月推出全新的「環球海鮮及鐵板燒烤」自助餐，說得上是環球美食，當然少不了來自世界各地的海產，例如新鮮新西蘭生蠔、麵包蟹、凍蝦、藍青口、小龍蝦，以及即製特色海鮮手卷及多款刺身。另外，自助餐還設現場烹調專區，可品嘗頂級肉眼扒、香烤豬柳、即切片皮鴨及鐵板燒烤等，滋味美食一應俱全。

 

圖片來源：香港康得思酒店

 

　　吃過主食，當然要再吃甜品才滿足！精選必吃甜品包括榴槤芝士流心撻、英式麵包布甸、港式雞蛋仔，以及自選8款口味的MÖVENPICK®雪糕等，一定可以滿足到一眾大胃王爸爸！

 

圖片來源：香港康得思酒店

 

「環球海鮮及鐵板燒烤」自助晚餐

 

供應日期：2022年6至7月

供應時間及價錢：

星期一至星期四6:30-9:45pm：成人$598／位，小童$448／位（設加一服務費）

星期六、星期日、公眾假期及前夕6:30-9:45pm：成人$698／位，小童$548／位（設加一服務費）

 

香港康得思酒店The Place

 

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

查詢：3552 3028

 

下一頁：啤酒任飲 + 矜貴黑松露蒸蛋白、松露螺頭湯

 

 

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